Trofeo Città di Jesolo, risultati senior all-around: Italia terza! Rivivi l’evento su SPORTFACE

Il Trofeo Città di Jesolo sorride all’Italia anche nella prova a squadre: le Azzurre chiudono al terzo posto. I risultati anche nell’individual

È una serata piena di applausi per l’Italia a Jesolo, dove si sta disputando l’omonimo trofeo, arrivato alla sua diciassettesima edizione e che permette di seguire alcune le migliori atlete sulla scena internazionale.

Tra le senior il dominio degli Stati Uniti è piuttosto evidente, sia nella competizione a squadre, sia nell’individual. Le americane si sono piazzate al primo posto con 160.933, mentre al secondo posto è spuntata la Francia con 160.798.

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La terza piazza, però, è di un’ottima Italia, che si è dimostrata al livello dei mostri sacri della ginnastica artistica e ha chiuso con 157.365. Le Azzurre, dopo la buona prova anche in juniores conferma la bontà del suo movimento in un trofeo decisamente prestigioso e competitivo.

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Trofeo Città di Jesolo, i risultati nell’individual: vince Colas, Marano ottava

Tra le prime otto classificate nell’individual, è evidente la macchia targata Stati Uniti. Al primo posto, però, nella prima giornata, l’ha spuntata una francese, Elena Colas, con 54.032. La seconda piazza è di Charleigh Bullock, che ha chiuso con 52.966. Terza la cinese Li con 52.900.

Alle sue spalle, si evidenziano una serie di atlete statunitensi, che hanno ben figurato per tutta la giornata di oggi. L’italiana meglio piazzata è July Marano, che ha chiuso la giornata all’ottavo posto con 52.499.

Ricordiamo che le competizioni proseguiranno nella giornata di domani a partire dalle ore 15.00 a Jesolo, in diretta su SPORTFACE.