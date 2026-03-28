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Trofeo Città di Jesolo, risultati senior all-around: Italia terza! Rivivi l’evento su SPORTFACE

Alessandro Basta
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Trofeo città jesolo senior Squadre
Trofeo Città di Jesolo, prova a squadre - sportface.it

Il Trofeo Città di Jesolo sorride all’Italia anche nella prova a squadre: le Azzurre chiudono al terzo posto. I risultati anche nell’individual

È una serata piena di applausi per l’Italia a Jesolo, dove si sta disputando l’omonimo trofeo, arrivato alla sua diciassettesima edizione e che permette di seguire alcune le migliori atlete sulla scena internazionale.

Tra le senior il dominio degli Stati Uniti è piuttosto evidente, sia nella competizione a squadre, sia nell’individual. Le americane si sono piazzate al primo posto con 160.933, mentre al secondo posto è spuntata la Francia con 160.798.

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La terza piazza, però, è di un’ottima Italia, che si è dimostrata al livello dei mostri sacri della ginnastica artistica e ha chiuso con 157.365. Le Azzurre, dopo la buona prova anche in juniores conferma la bontà del suo movimento in un trofeo decisamente prestigioso e competitivo.

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Trofeo Città di Jesolo, i risultati nell’individual: vince Colas, Marano ottava

Tra le prime otto classificate nell’individual, è evidente la macchia targata Stati Uniti. Al primo posto, però, nella prima giornata, l’ha spuntata una francese, Elena Colas, con 54.032. La seconda piazza è di Charleigh Bullock, che ha chiuso con 52.966. Terza la cinese Li con 52.900.

Trofeo città jesolo senior individual

Trofeo Città di Jesolo, individual – sportface.it

Alle sue spalle, si evidenziano una serie di atlete statunitensi, che hanno ben figurato per tutta la giornata di oggi. L’italiana meglio piazzata è July Marano, che ha chiuso la giornata all’ottavo posto con 52.499.

Ricordiamo che le competizioni proseguiranno nella giornata di domani a partire dalle ore 15.00 a Jesolo, in diretta su SPORTFACE.

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