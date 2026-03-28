Ginnastica artistica, Trofeo Città di Jesolo: Italbaby di bronzo. Rivivi l’evento su SPORTFACE

La sfida giovanile ha emesso la sua sentenza nel Trofeo Città di Jesolo per quanto riguarda la ginnastica artistica: bronzo per le Azzurre

Emozioni si aspettavano e non sono mancate al Trofeo Città di Jesolo, dove ancora una volta le giovani italiane juniores sono riuscite a farsi valere. Nella competizione a squadre il successo è andato agli Stati Uniti che sono riusciti a primeggiare con un totale di 155,266.

Amia Pugh-Banks, Kylie Smith, Addalye Van Grinsven e Sydney Williams sono riuscite a ottenere punteggi elevati al volteggio (40,533) e a corpo libero (38,699), dimostrando in generale la loro superiorità. Bene anche la Francia con Caly Chayani, Chloe Jurado, Lilou Marliac, Kelia N’Diaye, Louane Plisson e Taina Virlogeux – per loro secondo posto.

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L’Italia chiude al terzo posto, e quindi con il bronzo, con un totale 151,201. Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Emma Piccari, Clarissa Rinaldi, Rita Stefani e Michelle Tapia si sono messe in evidenza al volteggio (39,901), ma non hanno lasciato a desiderare nelle parallele (37,866).

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Trofeo Città di Jesolo, juniores: le dichiarazioni a caldo

Il DTN Enrico Casella ha parlato della prova dell’Italia, sottolineando l’importanza di questo Trofeo e del risultato ottenuto: “Per me è molto importante che queste ragazze possano vivere questo tipo di esperienza a livello internazionale, perché rappresenta una grande opportunità”, ha commentato.

“Sono soddisfatto, ci sono sicuramente aspetti positivi e altri su cui lavorare, ma l’inesperienza è evidente, soprattutto considerando che per alcune si trattava dell’esordio assoluto in una competizione di questo livello. Il Trofeo di Jesolo offre proprio questa possibilità. Ora bisogna continuare così”, ha concluso.

Francia e USA dominano nell’around individuale

Molto bene ancora la Francia, che ha rubato la scena, e gli Stati Uniti nell’around individuale. Louane Plisson ha chiuso con 53,867 diventando la protagonista di giornata, con ottimi risultati alle parallele (13,733) e soprattutto la trave (13,800).

Al secondo posto la statunitense Kylie Smith con 52,266, terza posizione per Addalye Van Grinsven (50,934). Per quanto riguarda l’Italia, il miglior risultato porta la firma di Clarissa Rinaldi, quinta con 50,067, comunque un’ottima prestazione.

La ginnasta azzurra ha dichiarato: “Devo dire che oggi ho provato un po’ più di ansia del solito. Non è da me, perché generalmente affronto le gare con tranquillità, ma trattandosi di un appuntamento prestigioso l’ho sentita di più. La gara è andata molto bene, a parte la trave dove ho avuto una caduta, ma resta comunque un’esperienza positiva”.

Le gare andranno avanti anche nella giornata di domani e sarà possibile seguirle in DIRETTA su SPORTFACE TV.