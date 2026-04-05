Ginnastica ritmica, Grand Prix di Thiais: Dragas quarta nell’All Around e tre finali centrate. Le Farfalle al debutto stagionale

La friulana delle Fiamme Oro sfiora il podio con 106.450 punti e si qualifica alle finali di cerchio, palla e nastro. Prima al termine delle qualifiche alla palla. Il gruppo di Desio cresce ma nel misto paga qualche imprecisione di troppo

Il Grand Prix di Thiais, in Francia, tappa tra le più attese e qualificate del circuito internazionale di ginnastica ritmica, ha offerto all’Italia indicazioni preziose in vista della stagione. Tara Dragas ha brillato nell’All Around sfiorando il podio, mentre il gruppo dell’Accademia di Desio ha vissuto un debutto stagionale tra luci e ombre, con la consapevolezza che la strada verso la forma migliore è ancora in costruzione.

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Dragas quarta, a un passo dal podio

Il concorso generale individuale ha incoronato la bielorussa Alina Harnasko con 112.200 punti davanti alla russa Mariia Borisova (110.350) e alla kazaka Akmaral Yerekesheva (106.900). A pochissimo dalle medaglie si è fermata Tara Dragas, quarta con 106.450 punti in una prova convincente e di alto livello. La ginnasta friulana, cresciuta nell’ASU di Udine e allenata da Spela Alenka Mohar, ha dimostrato ancora una volta di saper reggere il confronto con le migliori specialiste del mondo.

Tre finali su quattro: la palla è un punto di forza

Ancora più significativo il rendimento nelle qualifiche per le finali di specialità. Dragas ha ottenuto il secondo punteggio al cerchio con 28.500 e, soprattutto, ha chiuso prima nelle qualifiche alla palla con 27.450, il miglior totale dell’intera giornata in quella specialità. Al nastro, nonostante qualche imprecisione, ha conquistato l’accesso alla finale con il quarto punteggio di 25.600. Resta fuori dalla finale alle clavette, attrezzo che ha tradito qualche errore di troppo: senza quelle sbavature, la friulana avrebbe avuto concrete possibilità di salire sul podio anche nel completo. Le tre finalissime centrate e la quarta posizione nell’All Around confermano una crescita costante nel circuito internazionale, con margini di miglioramento ancora evidenti in vista dei prossimi appuntamenti.

Le Farfalle al debutto: bene alle 5 palle, difficoltà nel misto

Grande attesa per l’esordio stagionale del gruppo dell’Accademia di Desio. Lorjen D’Ambrogio, Sofia Colombo, Alessia Rigato, Giulia Segatori, Sofia Maffeis e Alexandra Naclerio hanno offerto una prova a due facce. Alle 5 palle il quartetto ha risposto bene, ottenendo il quarto punteggio di specialità con 22.350 e conquistando l’accesso alla final eight della domenica. Nel misto, invece, sono arrivate diverse imprecisioni che hanno portato a un 16.800 lontano dal reale valore della composizione con cerchi e clavette: con 8.600 di difficoltà e 3.750 di esecuzione, la routine necessita ancora di tempo e ripetizioni per essere stabilizzata. È esattamente questo lo scopo dei tornei di avvicinamento.

Il combinato complessivo di 39.150 ha lasciato le Farfalle molto distanti dalla vetta, occupata dall’Ucraina con 49.100 davanti a Francia (46.500) e Kazakhstan (46.250). Il Presidente Facci, DTN ad interim della Sezione GR, presente al Palais Omnisports de Thiais insieme a Elisa Quilici e Serena Farina, ha sostenuto da vicino le azzurre caricandole in vista delle finalissime di domenica.

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