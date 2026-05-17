Giorgia Villa annuncia il ritiro: emozioni alla Final Eight di Bergamo in diretta su Volare TV

La ginnasta azzurra ha salutato il pubblico durante la Final Eight di Serie A di ginnastica artistica andata in scena alla Chorus Life Arena. Momento toccante trasmesso su Sportface TV e Prime Video.

La notizia che ha segnato la Final Eight di Serie A di ginnastica artistica alla Chorus Life Arena di Bergamo è stata l’emozionante annuncio del ritiro di Giorgia Villa.

L’azzurra, medaglia d’argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha scelto il grande palcoscenico dell’evento tricolore per salutare il pubblico e chiudere la propria carriera agonistica. Un momento intenso e carico di emozione, vissuto davanti agli spettatori presenti a Bergamo e seguito anche dagli appassionati collegati su Sportface TV e Prime Video.

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Per l’occasione Giorgia Villa si è esibita in una coreografia realizzata dalla tecnica federale Tiziana Di Pilato sulle note di “I Will Always Love You” di Whitney Houston, interpretata dal vivo dalla cantante Karima.

Particolarmente toccante anche la sorpresa preparata dalle compagne di squadra Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio e Angela Andreoli, protagoniste di un abbraccio collettivo che ha emozionato il pubblico della Chorus Life Arena.

L’annuncio del ritiro di Giorgia Villa ha così chiuso una serata speciale per la ginnastica italiana, all’interno di una Final Eight che è stata trasmessa in diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV.