Juve, vuoi Frattesi? Dammi Cambiaso! La provocazione di Marotta – Sportface.it

Juve, vuoi Frattesi? Dammi Cambiaso! La provocazione di Marotta

La stagione della Juventus non è ancora finita, con la rincorsa alla Champions League che continua. L’Inter, nel frattempo, ha già alzato double scudetto e Coppa Italia e, nel frattempo, Beppe Marotta lancia frecciate sul mercato. La provocazione arriva chiara: se la Juve vuole Davide Frattesi, allora l’Inter vuole Andrea Cambiaso, uno scambio che, come riferisce interlive.it, era già stato tentato a gennaio.

Scambio Frattesi-Cambiaso

I due giocatori coinvolti sono Nazionali italiani, entrambi valutati circa 30 milioni di euro. Eppure, la Juventus non sembra intenzionata a lasciar partire il terzino se non davanti a un’offerta estera sostanziosa. Il discorso non è solo tecnico, ma strategico: Frattesi porterebbe qualità a centrocampo, ma potrebbe sovrapporsi a giocatori come McKennie, rischiando di creare un doppione. Cambiaso invece rappresenterebbe un’opzione tattica interessante per l’Inter, capace di rinforzare la fascia destra con un profilo giovane e dinamico.

La provocazione di Marotta ha anche un effetto mediatico: scuote l’ambiente e costringe la Juventus a rispondere, rendendo il mercato non solo una questione di soldi e contratti, ma di equilibri psicologici e di visibilità. Dietro ogni nome ci sono valutazioni economiche precise, strategie di squadra e soprattutto il desiderio di non dare vantaggi agli avversari diretti.

La trattativa è aperta a speculazioni e ipotesi e il destino di Frattesi e Cambiaso potrebbe ribaltare schemi già pensati e accordi già ipotizzati. Marotta ha chiarito senza mezzi termini la posizione dell’Inter.

Una stagione finita in campo può continuare a infiammare il cuore del mercato e ogni dichiarazione può pesare più di una vittoria in partita.