Giro d’Italia 2026, tappa Cervia-Corno alle Scale: percorso, favoriti e dove vederla in tv

Dal mare della Romagna alle salite dell’Appennino emiliano: la nona tappa del Giro d’Italia 2026 propone un arrivo in quota al Corno alle Scale che potrebbe cambiare la classifica generale.

Il Giro d’Italia 2026 si prepara a vivere una delle tappe più attese della prima parte della corsa rosa.

La nona frazione porterà il gruppo da Cervia a Corno alle Scale per un totale di 184 chilometri, in un percorso destinato a mettere alla prova gli uomini di classifica prima del secondo giorno di riposo.

L’ultima volta che il Giro arrivò qui era il 2004 e a vincere fu Gilberto Simoni.

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Il percorso della nona tappa

La prima parte di gara sarà completamente pianeggiante, ideale per le squadre intenzionate a controllare la corsa prima delle grandi salite finali.

Dopo il passaggio lungo la Porrettana e Sasso Marconi, il gruppo affronterà la prima vera asperità di giornata con la salita della Querciola, GPM di terza categoria di 11,3 chilometri al 4,3%.

Da lì inizierà praticamente la lunga ascesa verso il traguardo del Corno alle Scale.

L’arrivo è posto ai 1471 metri del Rifugio Cavone dopo una salita finale di 10,8 chilometri al 6% medio.

A fare la differenza saranno soprattutto gli ultimi 2,7 chilometri, con una pendenza media superiore al 10%.

I favoriti della tappa

Gli occhi saranno puntati soprattutto su Jonas Vingegaard, apparso in crescita nelle ultime tappe e pronto ad attaccare la maglia rosa.

A difendere il simbolo del primato sarà Afonso Eulálio, chiamato a resistere sulle pendenze più dure.

Tra i possibili protagonisti anche Felix Gall, brillante sul Blockhaus, oltre a Jai Hindley e Giulio Pellizzari.

Attenzione anche a Ben O’Connor, Thymen Arensman, Egan Bernal, Mathys Rondel, Michael Storer e Derek Gee.

Orari tv e streaming

La partenza della tappa è prevista alle 12:35, con il chilometro zero fissato alle 12:50.

L’arrivo al Corno alle Scale è previsto intorno alle 17.

La corsa sarà trasmessa in diretta su Rai con “Giro Mattina” su Rai Sport HD, seguito da “Giro in Diretta” e “Giro all’Arrivo” su Rai 2.

Diretta integrale disponibile anche su Eurosport, Discovery+ e HBO Max.