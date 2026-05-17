Atletica, Road to Golden Gala: Noah Lyles debutta con 9.95 a Tokyo

Il campione olimpico dei 100 metri apre la stagione sulla distanza regina vincendo il Golden Grand Prix di Tokyo. Cresce l’attesa per la sfida stellare del 4 giugno al Golden Gala Pietro Mennea di Roma.
Parte forte la stagione di Noah Lyles. Il campione olimpico dei 100 metri di Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha esordito sulla distanza regina vincendo il Seiko Golden Grand Prix di Tokyo con il tempo di 9.95 (+0.6).
Lo statunitense, protagonista atteso anche al Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ha preceduto i giovani Tate Taylor, secondo in 10.04, e il britannico Jake Odey-Jordan, terzo in 10.09.
Nonostante un tempo di reazione non particolarmente rapido in finale (0.177), Lyles ha controllato la gara con autorità confermando subito una condizione molto interessante in vista dell’estate internazionale.
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Buoni segnali già dalle batterie
Lo sprinter americano aveva mostrato buone sensazioni già in batteria, chiudendo in 10.05 con vento contrario (-1.1) e un tempo di reazione migliore rispetto alla finale.
Da segnalare anche il 10.07 di Jake Odey-Jordan, vicino al record britannico Under 20.
Anthony convince nei 200 metri
A Tokyo si è messo in evidenza anche Jordan Anthony, altro nome attesissimo al Golden Gala romano. Il campione mondiale indoor dei 60 metri ha conquistato i 200 metri con un ottimo 20.05 nonostante il vento contrario (-1.1), battendo Courtney Lindsey, fermo a 20.28.
Per Anthony si tratta della quarta miglior prestazione della carriera. Il 21enne aveva già corso in 9.91 nei 100 metri a Gainesville un mese fa.
Roma prepara una sfida stellare
L’edizione numero 46 del Golden Gala Pietro Mennea si preannuncia spettacolare. Sui 100 metri maschili è infatti atteso un cast eccezionale con Noah Lyles, Jordan Anthony, Kenny Bednarek, Akani Simbine, Marcell Jacobs, Letsile Tebogo, Jeremiah Azu, Ackeem Blake e Ferdinand Omanyala.
Tra gli altri risultati del meeting di Tokyo da segnalare anche la vittoria del ceco Jakub Vadlejch nel giavellotto con 85,24 metri.