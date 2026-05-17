Coppa Italia Speed 2026, spettacolo a Casalecchio: gli highlights su Climbing TV

Finali combattute, recuperi incredibili e gare spettacolari nella seconda tappa della Coppa Italia Speed andata in scena alla Level24 di Casalecchio di Reno. L’evento è stato trasmesso su Sportface attraverso Climbing TV, canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV.
Grande spettacolo alla Coppa Italia Speed 2026 con la seconda tappa stagionale andata in scena alla Level24 di Casalecchio di Reno.
Una giornata intensa tra recuperi spettacolari, sfide decise sul filo dei centesimi e finali ricche di adrenalina, trasmessa in diretta su Climbing TV, canale dedicato dell’universo OTT di Sportface TV.
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Senior: successi per Boulos e Strocchi
Nella categoria Senior maschile il successo è andato ad Alessandro Boulos, davanti a Francesco Ponzinibio e Ludovico Fossali.
Nel femminile vittoria per Sara Strocchi, che ha preceduto Giulia Randi e Agnese Fiorio.
U17: Pellizzoli e Mariani sul gradino più alto
Nella categoria Under 17 maschile primo posto per Elio Cottini Pellizzoli, seguito da Giacomo Buscaini e Luca Carrarini.
Tra le ragazze U17 trionfo per Carolina Mariani davanti a Elisa Lusetti e Carolina Giusto.ù
U15: Mattellini e Puttinato protagonisti
Nella categoria Under 15 maschile vittoria per Giacomo Mattellini davanti a Andrea Trezzi e Morgan Pavia.
Nel femminile successo per Matilde Puttinato, seconda Laura Sola e terza Valentina Muzzio.
I vincitori del circuito U15
Assegnati anche i riconoscimenti del circuito U15.
Nel femminile primo posto per Valentina Muzzio, seguita da Matilde Puttinato ed Emma Piccoli.
Nel maschile successo per Giacomo Mattellini davanti a Elia Valnegri e Morgan Pavia.
Lo spettacolo continua su Climbing TV
La stagione Speed continua così a regalare emozioni e spettacolo puro agli appassionati dell’arrampicata sportiva italiana.
Tutte le gare e i momenti più spettacolari della tappa di Casalecchio sono disponibili su Climbing TV, canale dedicato dell’offerta OTT di Sportface TV.