Final Eight GAF, Brixia regina a Bergamo: rivivi tutte le emozioni su Sportface TV

La Brixia si prende la scena nella Final Eight di Ginnastica Artistica Femminile alla ChorusLife Arena di Bergamo, chiudendo al primo posto con 161.900 punti. Nell’atto conclusivo della Serie A1, inserito nel programma dei Top Events 2026, la formazione bresciana ha firmato una prova di grande solidità, lasciandosi alle spalle Ginnastica Civitavecchia e Libertas Vercelli, campione uscente e grande favorita della vigilia. L’Intero evento può essere rivissuto su Sportface TV.

Brixia davanti a tutte, Civitavecchia seconda

Il successo della Brixia arriva al termine di una finale ad alta intensità, Ion cui ogni rotazione ha pesato nella costruzione del risultato complessivo. Il punteggio di 161.900 ha permesso alla squadra lombarda di staccare nettamente la concorrenza e conquistare il gradino più alto del podio.

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Alle sue spalle ottima prova della Ginnastica Civitavecchia, seconda con 156.300, capace di mettersi dietro anche la Libertas Vercelli, terza con 153.300.

Riccione quarta, classifica cortissime alle spalle del podio

Fuori dal podio, ma con una prestazione di valore, la Ginnastica Riccione ha chiuso quarta con 150.900. Subito dietro la classifica è cortissima: Forza e Coraggio Milano quinta con 150.550, Artistica 81 Trieste sesta con 150.250, distanziate da pochi decimi. Più indietro Ginnastica Heaven, settima con 143.050, e U.S. Renato Serra, ottava con 142.650.

Bergamo ha regalato un finale spettacolare alla Serie A1 femminile, che gli appassionati possono rivivere su Sportface TV grazie al VOD della live che ha accompagnato la giornata. Brixia ha dominato, le altre hanno inseguito: una finale vera, fino all’ultimo attrezzo.