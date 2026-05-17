Campionati Italiani Maschili U19 di pugilato, rivivi le semifinali su Italia Boxe TV: oggi le finalissime a Roseto degli Abruzzi

Ieri si sono disputate le semifinali al Villaggio D’Abruzzo: oggi il gran finale con sessione unica alle 14:30. Tutto l’evento in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Si è completata ieri, sabato 16 maggio, la giornata delle semifinali dei Campionati Italiani Maschili Under 19 di Pugilato Olimpico 2026, in corso di svolgimento presso le strutture del Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi. L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pug. Rosetana, entra oggi nella sua fase più attesa: domenica 17 maggio alle 14:30 andranno in scena le finalissime, con i migliori giovani pugili italiani pronti a contendersi i titoli nazionali di categoria.

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Le semifinali di ieri: il quadro completo

La sessione unica delle semifinali, disputatasi sabato alle 14:00, ha definito tutti gli accoppiamenti per le finali odierne. I risultati completi delle semifinali — così come quelli dei quarti di venerdì 15 maggio — sono disponibili sul sito ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana.

Oggi le finalissime: sessione unica alle 14:30

Dopo i quarti di venerdì (due sessioni, alle 11:00 e alle 14:00) e le semifinali di ieri, il programma si chiude oggi con la sessione unica delle finali a partire dalle 14:30. Sul ring del Villaggio D’Abruzzo si assegneranno i titoli italiani U19 in tutte le categorie di peso in palio.

Rivivi le emozioni su Italia Boxe TV

L’intera manifestazione è trasmessa in diretta e on demand su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Rivivi le emozioni delle semifinali e segui le finalissime di oggi in tempo reale su tv.sportface.it.