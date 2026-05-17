Scherma, Europeo Master a squadre: l’Italia brilla a Cognac con i fiorettisti d’oro e le sciabolatrici e spadiste d’argento

Nella terza giornata di gara a Cognac, il fioretto maschile Veterani Senior conquista il titolo continentale. Argento per le sciabolatrici contro la Francia in una finale al cardiopalma e per le spadiste, beffate solo nell’ultimo atto.

Un oro e due argenti. L’Italia della scherma master si conferma grande protagonista del Campionato Europeo Master a squadre di Cognac con una terza giornata di gara ricca di soddisfazioni. Sulle pedane del complesso sportivo della città francese risuonano le note dell’inno di Mameli per i fiorettisti Veterani Senior, che si riconfermano campioni d’Europa, mentre sciabolatrici e spadiste Veterane conquistano un prezioso argento ciascuna.

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Fioretto maschile Veterani Senior: l’oro è ancora azzurro

La squadra composta da Marco Bosio, Maurizio Galvan, Fabio Miraldi, Carlo Ostino e Francesco Tiberi, guidata dal referente d’arma Paolo Bottari, ha percorso un cammino solido e ben gestito. Dopo il girone eliminatorio con due vittorie e una sconfitta, il quartetto ha dominato i quarti di finale superando l’Ungheria 45-28. In semifinale la Svizzera non ha mai impensierito gli azzurri, battuti 45-25 in un assalto a senso unico dalla prima stoccata.

La finalissima contro la Germania ha regalato spettacolo: dal dominio iniziale azzurro alla rimonta tedesca nel finale, fino alla stoccata decisiva di Fabio Miraldi che ha chiuso i conti e consegnato all’Italia il secondo oro della spedizione continentale.

Classifica finale (8 squadre): 1. Italia, 2. Germania, 3. Francia, 4. Svizzera

Sciabola femminile Veterane Senior: finale al cardiopalma, argento sfumato di un punto

Il quintetto formato da Adriana Albini, Claudia Bandieri, Iris Gardini, Gabriella Lo Muzio e Rosangela Topatigh, sotto la guida del referente d’arma Francesco Maria Soprana, ha superato il girone con due vittorie e una sconfitta. In semifinale la Gran Bretagna è stata dominata 45-32. La finale contro la Francia, però, ha scritto una storia diversa: le sciabolatrici italiane si sono arrese 45-44 al termine di un assalto travolgente, deciso solo dall’ultima fraction con il controsorpasso delle cugine transalpine.

Classifica finale (4 squadre): 1. Francia, 2. Italia, 3. Gran Bretagna, 4. Germania

Spada femminile Veterane: infortunio e rimonta, poi la Francia ferma le azzurre

La competizione più numerosa di tutte ha visto protagoniste Iliana Diana Bonato, Sibilla Di Guida, Barbara Gabella, Valentina Lattanzi e Giulia Sudano, seguite dalla referente d’arma Elisa Vanni. La squadra ha dovuto fare i conti con l’infortunio al polso di Bonato già nella fase preliminare, ma non si è mai disunita. Superati negli ottavi l’Olanda (45-25) e la Polonia (45-25), le azzurre hanno battuto in semifinale anche la Gran Bretagna dell’olimpica Georgina Usher con un netto 45-30. Solo la Francia, nell’atto finale, è riuscita ad avere la meglio: 45-33 il punteggio conclusivo.

Classifica finale (16 squadre): 1. Francia, 2. Italia, 3. Gran Bretagna, 4. Svezia

Oggi la quarta e ultima giornata

Oggi domenica 17 maggio si chiude il Campionato Europeo Master a squadre. In pedana il fioretto maschile Veterani (Ugo Balestrieri, Fabio Di Russo, Jacopo Inverardi, Filippo Pesce e Lorenzo Richiardi), la spada maschile Veterani Senior (Riccardo Bonsigore Zanghì, Stefano Caracciolo, Roberto Di Matteo, Luca Magni e Giuliano Pianca) e la sciabola femminile Veterane (Daniela Colaiacomo, Veronica De Cicco, Costanza Drigo, Martina Ganassin e Martina Gianecchini).