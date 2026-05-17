Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea: contratto fino al 2030

Il club londinese ufficializza l’arrivo dell’ex tecnico di Real Madrid e Bayer Leverkusen. Per lo spagnolo accordo quadriennale: “Vogliamo costruire una squadra capace di lottare per i trofei”.

Il Chelsea riparte da Xabi Alonso. Il club di Stamford Bridge ha ufficializzato l’arrivo del tecnico spagnolo, che dal prossimo 1 luglio assumerà ufficialmente la guida della prima squadra dopo aver firmato un contratto quadriennale.

Reduce dalla breve esperienza sulla panchina del Real Madrid, conclusa con l’esonero al termine della stagione, Alonso riparte così dalla Premier League, campionato che conosce bene grazie al passato da calciatore con la maglia del Liverpool tra il 2004 e il 2009.

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Nel comunicato ufficiale, il Chelsea ha spiegato le motivazioni della scelta, sottolineando la fiducia nella visione tecnica e nella leadership dell’allenatore spagnolo: il club considera Alonso “una delle figure più rispettate del calcio moderno”, forte anche del lavoro svolto alla guida del Bayer Leverkusen, condotto alla conquista del primo titolo nazionale della propria storia.

“La sua nomina è dovuta alla fiducia che il club nutre nella sua esperienza, nella qualità del suo modo di allenare e nel suo modello di gioco, nelle sue doti di leadership, per il suo carattere e la sua integrità”, si legge nella nota diffusa dalla società londinese.

Entusiasta anche lo stesso Alonso, che ha parlato delle ambizioni condivise con la proprietà del Chelsea: “Il Chelsea è uno dei club più importanti del calcio mondiale e sono immensamente orgoglioso di diventare l’allenatore di questa grande società. Dopo i miei colloqui con la proprietà e i dirigenti, ho capito che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei”.

L’ex centrocampista spagnolo ha poi aggiunto: “C’è un grande talento nella rosa e un enorme potenziale in questo club, sarà un grande onore per me guidarlo. Ora l’attenzione è rivolta al duro lavoro, alla costruzione della giusta cultura e alla conquista di trofei”.

Il Chelsea arriva da una stagione complicata, culminata con la sconfitta nella finale di FA Cup contro il Manchester City. Nel corso dell’annata i Blues avevano prima salutato Enzo Maresca, protagonista di un buon avvio di progetto, e successivamente esonerato anche il suo successore Liam Rosenior.