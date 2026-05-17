Coppa del Mondo Paraclimbing 2026, tre medaglie per l’Italia a Salt Lake City

Ottimo esordio stagionale per il Paraclimbing azzurro nella prova statunitense di Coppa del Mondo: argento per Lucia Capovilla e due bronzi conquistati da Nadia Bredice e David Kammerer.
Parte con tre medaglie il cammino dell’Italia nella Coppa del Mondo Paraclimbing 2026. La prima tappa stagionale, disputata a Salt Lake City, ha regalato soddisfazioni importanti al team azzurro, protagonista con un argento e due bronzi.
A conquistare il miglior risultato italiano è stata Lucia Capovilla, seconda classificata nella categoria AU2 al termine di una prova di alto livello che conferma il valore internazionale dell’atleta azzurra.
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Sale sul podio anche Nadia Bredice, bronzo nella categoria B1 insieme alla guida Sonia Cipriani, mentre David Kammerer ha chiuso al terzo posto nella categoria AL2, completando così il bottino italiano nella tappa americana.
Ottima partenza per il team azzurro
La trasferta negli Stati Uniti rappresentava il primo appuntamento internazionale della stagione 2026 per il Paraclimbing e le risposte arrivate dal gruppo italiano sono state molto positive.
I tre podi conquistati confermano la crescita del movimento azzurro e permettono all’Italia di iniziare nel migliore dei modi il nuovo percorso di Coppa del Mondo.
Italia protagonista nel Paraclimbing
Negli ultimi anni il Paraclimbing italiano ha continuato a raccogliere risultati di prestigio a livello internazionale, consolidando la propria presenza tra le nazioni di riferimento della disciplina.
Le medaglie ottenute a Salt Lake City rappresentano un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti stagionali del circuito mondiale.