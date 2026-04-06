Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cairo 2026: Nemour vince anche con una caduta – Gli highlights della prima giornata

Domenica di Pasqua ad alta tensione acrobatica in Egitto: l’algerina conquista l’oro alle parallele nonostante un errore. Doppietta russa nel corpo libero, Manukyan domina al cavallo. Tutto su Volare TV

Il deserto egiziano ha fatto da cornice a una domenica di Pasqua ad alta tensione acrobatica. Nella penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, le prime finali di specialità al Cairo hanno regalato verdetti importanti tra conferme e colpi di scena, con la giornata trasmessa in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

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Nemour: vince anche con la caduta

Il momento più atteso della giornata riguardava Kaylia Nemour, protagonista assoluta del quadriennio internazionale. L’algerina è incappata in una caduta alle parallele asimmetriche, ma la sua superiorità tecnica si è rivelata comunque decisiva: il punteggio di 14.033 le ha permesso di conquistare l’oro davanti alla cinese Shuting Jiang (13.700) e alla slovena Lucija Hribar (13.100). Un segnale inequivocabile per il resto del panorama mondiale: Nemour riesce a vincere anche quando sbaglia.

Petrounias batte Avetisyan per 66 millesimi

Agli anelli si è assistito a uno dei duelli più serrati della giornata. Il greco Eleftherios Petrounias e l’armeno Artur Avetisyan hanno dato vita a un confronto di altissimo livello, risolto da appena 66 millesimi di punto: 14.366 per il campione ellenico contro il 14.300 del rivale. Terzo posto per il cinese Yang Liu con 13.866, più staccato rispetto ai due protagonisti del podio.

Manukyan domina al cavallo con maniglie

Al cavallo con maniglie è arrivata la vittoria dell’armeno Hamlet Manukyan, Campione d’Europa in carica, che ha dominato con 14.800 precedendo i due kazaki Zeinolla Idrissov e Nariman Kurbanov, entrambi fermi a 14.566.

Volteggio e corpo libero: Spagna e Russia sul tetto

Nel volteggio femminile successo della spagnola Laia Font con 13.533, capace di precedere la panamense Hillary Heron (13.499) e la cinese Linmin Yu (13.349). Il corpo libero maschile ha invece premiato la doppietta russa firmata da Daniel Marinov (14.233) e Arsenii Dukhno (14.133), con il filippino Karl Yulo terzo a quota 14.000.

I podi del Cairo 2026

Parallele asimmetriche femminili: 1. Nemour (ALG) 14.033 — 2. Jiang (CHN) 13.700 — 3. Hribar (SLO) 13.100

Anelli maschili: 1. Petrounias (GRE) 14.366 — 2. Avetisyan (ARM) 14.300 — 3. Liu (CHN) 13.866

Cavallo con maniglie maschile: 1. Manukyan (ARM) 14.800 — 2. Idrissov (KAZ) 14.566 — 3. Kurbanov (KAZ) 14.566

Volteggio femminile: 1. Font (ESP) 13.533 — 2. Heron (PAN) 13.499 — 3. Yu (CHN) 13.349

Corpo libero maschile: 1. Marinov (RUS) 14.233 — 2. Dukhno (RUS) 14.133 — 3. Yulo (PHI) 14.000

Dove rivedere le gare

Gli highlights della giornata sono disponibili on demand su Volare TV al seguente link: guarda gli highlights

La seconda giornata su Volare TV

L’appuntamento per tutte le emozioni della seconda giornata è alle 12.55 su Volare TV.

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