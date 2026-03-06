Hofer perfetto al poligono, ma il podio sfuma: Perrot domina l’individuale di Kontiolahti

A Kontiolahti si è disputata la 20km individuale maschile, gara d’apertura della settima tappa di Coppa del Mondo 2025-26 per gli uomini. Lukas Hofer ha firmato una prova pulitissima al tiro (20/20), rimanendo però appena fuori dai primi tre: nella specialità in cui ogni errore pesa un minuto, la differenza l’hanno fatta ritmo sugli sci e gestione complessiva.

A prendersi vittoria e punti pesanti è stato il francese Eric Perrot, sempre più padrone della stagione.

Quattro “zeri” e un vuoto enorme: Hofer quarto a 1’18”

Il dato chiave della giornata è che i primi quattro hanno chiuso senza bersagli mancati, cercando subito uno strappo netto sul resto del gruppo. Perrot ha vinto con il tempo di 44’55″7, precedendo il norvegese Sturla Holm Lægredi di 29″9 e Vetle Sjastad Christiansen di 47″9.

Hofer, pur impeccabile al poligono, ha dovuto accontentarsi del quarto posto a 1’18″1: in pratica, è rimasto a ridosso del podio fino alla fine, ma senza riuscire a colmare il divario accumulato sugli sci.

Altri italiani a punti, e Perrot “ipoteca” anche le coppe

Dietro Hofer la classifica è stata molto compressa: Philipp Nawrath è quinto a 2’19″6 con due errori, seguito da Martin Uldad a 2’20″1 e Jakov Dal a 2’22″3 con un altro 20/20. Completano la top ten Fabien Claude, ottavo, Andrejs Rastorgujevs e Johannes Dale-Skjevdal.

In casa Italia entra in zona punta anche Nicola Romanin, 27esimo a 4’58″0 con due errori. Più indietro Patrick Bayrnhofer (56esimo) e Christoph Pircher (85esimo). A livello di classifiche, Perrot consolida il primato nella generale e si accusa anche la graduatoria dell’individuale. Hofer chiude invece quinto nella classifica di specialità.