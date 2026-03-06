LIVE SF – Termina qui la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi

21.54 – Termina qui la cerimonia della Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non ci resta che augurarvi buon divertimento a tutti!

21.45- La torcia paralimpica, dopo aver attraversato l’Italia, entra nell’Arena portata da Bebe Vio con la stessa fiamma che accenderà i bracieri a Milano e Cortina. Un’azione collettiva che unisce fiamma e luce.

21.40 – L’artista italiano Emilio Isgrò ha letto la sua poesia LOVES, interpretata in video sottotitolato, che ha anticipato un tributo all’amore eterno nella città di Verona di Giulietta e Romeo rappresentato da due gruppi di performer. Al centro una struttura scenica che cita la macchina di Leonardo Da Vinci.

21.35 – All’Arena di Verona ha prima risuonato prima l’inno delle Paralimpiadi, poi i giuramenti di tecnici, giudici e, ovviamente, atleti.

21.28 – Entra all’Arena di Verona la bandiera Paralimpica, portata dagli atleti Silvia Parente, Christian Lanthaler, Joseph Erlacher, Enzo Masiello, Dorothea Agetle, Angelo Zanotti.

21.20 – Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

21.15 – Le parole del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò: “Questi Giochi Paralitici rappresentano una straordinaria opportunità per trasformare la società, per rendere un Paese veramente inclusivo e, soprattutto, per ispirare una riflessione collettiva sulla disabilità e l’inclusione nella coscienza pubblica. I Giochi rappresentano un potente punto di svolta. E noi sosteniamo con tutto il cuore questo cambiamento! Portatori della fiaccola del cambiamento! In nome del rispetto, dell’inclusione, dell’accessibilità, dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità!. Questi Giochi accenderanno una scintilla per oltre un miliardo di persone con disabilità in tutto il mondo, e per tutti noi”, sottolinea ancora Malagò, secondo cui considerarli “semplicemente un simbolo di progresso sociale non renderebbe giustizia ai grandi campioni che renderanno questo evento unico e indimenticabile. I Giochi Paralimpici sono, prima di tutto, una straordinaria celebrazione dello sport. Quindi, a tutti gli atleti, i nostri migliori auguri. Ai nostri atleti italiani, una parola speciale di incoraggiamento: siete una grande squadra. Vi sostiene l’Italia intera!. Milano Cortina 2026 aspira a elevare lo sport paralimpico invernale a livelli senza precedenti, anche sulla base dello straordinario entusiasmo generato dai Giochi Olimpici italiani in tutto il mondo, perché le barriere, non solo quelle fisiche, sono fatte per essere abbattute”.

21.02 – Protagonista anche l’artista di fama interazionale Dardust. La sua musica ha accompagnato la coreografia dei ballerini presenti sul palco, che hanno raccontato una storia sull’interazione con gli elementi fisici, il rapporto tra un individuo e il suo ambiente.

20.53 – Sul palco dell’Arena di Verona si è esibito prima quello che tutti chiamano il DJ bionico, Michele Specchiale, che ha perso un braccio per un incidente sul lavoro in Sicilia. Successivamente lo sprint motion, con i ballerini che formano le 3 Agitos (dal Latino agito, mi muovo), ovvero tre curve che rappresentano metaforicamente il corpo, la mente e lo spirito degli atleti.

20.40 – È arrivato il momento della sfilata dei padroni di casa, l’Italia! A portare il cartello Alessandro Ossola che ha partecipato a Parigi 2024 nell’atletica. ad accompagnarlo la squadra di Para Ice Hockey. 37 gli atleti, 5 le atlete azzurre che rappresenteranno la nostra nazione in queste Paralimpiadi.

Diverse prime volte in questa Paralimpiade di Milano-Cortina 2026. Tra queste El Salvador ed Haiti, all’esordio assoluto in questo tipo di rassegna.

Ad accompagnare la parata i Meduza, trio italiano di house music con portata globale.

20.18 – Parte la sfilata, in ordine alfabetico italiano, delle 55 Nazioni che parteciperanno a questa rassegna. Non ci sarà l’Iran per le questioni che stanno in questi giorni colpendo la nazione asiatica.

20.15 – Lo spettacolo, che si intitola “Life in Motion”, è un omaggio allo storico motto paralimpico Spirit in Motion, non una celebrazione della diversità come eccezione ma il riconoscimento di un’uguaglianza sostanziale che si arricchisce nelle differenze. Presenti all’Arena di Verona le principali cariche istituzionali italiane, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

20.03 – È cominciata la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

All’Arena di Verona è tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

