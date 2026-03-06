Biella accende la Serie A/B di Artistica con i Top Events 2026

L’avvio dei Top Events 2026 di ginnastica artistica ha lasciato il segno: la prima prova di Serie A e B al PalaPanini di Modena ha registrato grande partecipazione di pubblico e uno spettacolo continuo tra pedana e intrattenimento.

Archiviato il debutto, il circuito non rallenta: il calendario punta già alla seconda tappa, in programma venerdì 13 e sabato 14 marzo al Palazzetto dello Sport di Biella.

La “parola chiave” che racconta l’evento

Il format 2026 prevede un filo narrativo preciso: a ogni appuntamento viene associata una key word, pensate per descrivere le emozioni e l’identità della tappa. L’organizzazione dell’intero pacchetto eventi è affidata dalla FGI a un’ATS composta da Corpo Libero Gymnastics Team (Padova) ed Eurogyminca (Torino), con l’idea che, parola dopo parola, a fine stagione si componga il nome del progetto federale.

Dopo TRAINING, Biella ruota attorno a ORGANIZATION: un concetto che la federazione lega alla vita reale del ginnasta, dall’allenamento quotidiano alla logistica di viaggio, fino ai rituali che precedono la gara. È la “cura del dettaglio” he accompagna il percorso dell’eccellenza, nel solco del leitmotiv #flytothetop.

Colore, merchandising e biglietti: l’esperienza sugli spalti

Come per le altre tappe, anche a Biella la prova chiave ha un colore dedicato: il beige crema, scelto per caratterizzare grafica e comunicazione dell’evento. Lo sesso pantone sarà protagonista sulle t-shirt ufficiali e sul merchandising, sviluppato con Freddy, che sarà presente con uno stand commerciale.

C’è anche una novità simbolica: per la prima volta, il pubblico potrà acquisire la maglia azzurra e capi ispirati all’abbigliamento della Nazionale. Per assistere dal vivo, i biglietti sono disponibili su Vivaticket, con promozioni per gruppo e società.