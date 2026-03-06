ISTAF Indoor Berlino: Azu vola, Szymanski fa paura, Ceccarelli tradito dalla falsa

A Berlino si è disputato l’ISTAF Indoor, tappa del World Indoor Tour livello silver, appuntamento sempre ricco di big e di tempi “spia”. La pista tedesca ha consegnato indicazioni importanti: un 60 metri maschile di altissimo profilo, barriere velocissime e qualche sorpresa anche nelle prove femminili.

Sullo sfondo, per diversi atleti, c’era pure la corsa agli ultimi pass per i Mondiali Indoor di Torun.

Rettilineo: Azu sfiora Jacobs, ma Ceccarelli inciampa

Il protagonista del 60 metri è Jeremiah Azu: il britannico stampa un brillante 6.47, che vale la miglior prestazione europea stagionale e lo porta vicino alla world lead (a 0″04) sia al primato continentale detenuto da Marcell Jacobs (a 0″06). Dietro di lui si piazzano Emmanuel Essere in 6.55 e Toluwabori Akinola in 6.57, a completare un podio di grande spessore tecnico.

Serata amara, invece, per Samuele Ceccarelli, fermato da una falsa partenza già in batteria: era arrivato a Berlino con l’obiettivo di inseguire il minimo iridato, ma dopo la squalifica potrà solo sperare in un eventuale ripescaggio via ranking.

Ostacoli e salti: Szymanski devastante, Visser di misura

Sui 60 ostacoli maschili, il polacco Jakub Szymanski illumina la serata e pareggia la miglior prestazione mondiale stagione: 7.37, un crono “pesante” anche in chiave storica. Alle sue spalle arrivano il connazionale Damon Czykier (7.55) e l’olandese Job Geerds (7.62).

Tra le donne, le barriere premiano l’olandese Nadine Visser con 7.81, appena davanti alla svizzera Ditaji Kambundji (7.82) e alla tedesca Ricarda Love (7.98); Elisa Di Lazzaro si ferma in batteria con 8.16. Nel resto del programma, la canadese Sade McCreath vince i 60 piani in 7.12, mentre nel lungo l’olandese Pauline Hondema la spunta grazie a due salti da 6.57, prevalendo sulla tedesca Malaika Mihambo per la seconda miglior misura.