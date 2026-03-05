World Cup di ginnastica artistica a Baku: 7 azzurri in pedana, finali LIVE su Volare TV sabato e domenica

Dal 5 all’8 marzo alla Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan la seconda tappa stagionale del circuito internazionale. Le finali per attrezzo del 7 e 8 marzo trasmesse in streaming su Volare TV, canale di Sportface TV, con il commento di Brancaccio e Grasso.

Baku torna al centro della ginnastica artistica mondiale. La Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan ospita dal 5 all’8 marzo la seconda tappa stagionale della World Cup, il circuito internazionale dedicato agli specialisti dei singoli attrezzi. L’Italia si presenta con una delegazione di sette atleti tra maschile e femminile, ufficializzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con circolare del 19 febbraio 2026.

Gli azzurri al via

Nel settore maschile (GAM) scendono in pedana quattro ginnasti: Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie, agli anelli e alle parallele pari; Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie e alle parallele pari; Salvatore Maresca agli anelli; Carlo Macchini alla sbarra.

Per la ginnastica femminile (GAF) sono invece tre le atlete convocate: Chiara Barzasi alle parallele asimmetriche e al corpo libero; Angelica Finiguerra al corpo libero; Artemisia Iorfino alle parallele asimmetriche e alla trave. Da segnalare che Eleonora Calaciura, presente nella circolare di convocazione originale, non figura più tra i nominativi iscritti alla competizione.

Il programma delle gare

Le qualificazioni si svolgono giovedì 5 e venerdì 6 marzo, entrambe con orario italiano dalle 9:00 alle 14:00. Giovedì toccherà a corpo libero, parallele pari e anelli per il maschile, volteggio e parallele asimmetriche per il femminile. Venerdì invece volteggio, cavallo con maniglie e sbarra per la GAM, trave e corpo libero per la GAF.

Le finali sono il cuore della manifestazione: sabato 7 marzo (ore 9:00-11:20) andranno in scena le finali di corpo libero, parallele pari e anelli maschili, volteggio e parallele asimmetriche femminili. Domenica 8 marzo (ore 9:00-11:20) spazio alle finali di volteggio, cavallo con maniglie e sbarra maschili, trave e corpo libero femminili. In entrambe le giornate il segnale internazionale sarà disponibile dalle 8:50.

Le finali in diretta su Volare TV

Il grande appuntamento per gli appassionati italiani è il weekend: sabato 7 e domenica 8 marzo le finali per attrezzo saranno trasmesse in diretta streaming su Volare TV, il canale di ginnastica di Sportface TV, con il commento tecnico di Marcello Brancaccio e Thomas Grasso.

Il programma di sabato si aprirà con la final eight al corpo libero maschile, seguita dal volteggio femminile e dalle parallele pari, poi dalle parallele asimmetriche e dagli anelli, con cerimonia di premiazione a chiusura. Domenica si riparte dagli stessi orari con le finali di volteggio maschile e trave, poi cavallo con maniglie e corpo libero femminile, e infine la sbarra a calare il sipario sulla tappa azera. Anche la seconda giornata si concluderà con podi, inni nazionali e premiazioni.