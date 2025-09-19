Torna la Formula 1 e con essa il GP di Baku in Azerbaijan: ecco i risultati delle prime prove libere del weekend.

Weekend intenso a partire da questo venerdì 19 settembre. Oltre ai tanti appuntamenti calcistici, torna anche il brivido della Formula 1 che è approdata in Azerbaijan. Di seguito i risultati delle prime prove libere del GP di Baku.

Formula 1, GP Baku: chiude Norris davanti a tutti, Leclerc terzo

Nelle prime prove libere di Formula 1 del GP di Baku, davanti a tutti, con il tempo di 1:42.704, si è piazzato Norris. Subito dopo di lui il solito Piastri – quindi prima doppietta per la McLaren – mentre terzo si posiziona Leclerc. In quarta posizione Russell. Hamilton ha invece chiuso male, al 13° posto, a causa di un contatto contro le barriere e di una conseguente foratura del pneumatico anteriore sinistro.

Quinto Albon, sesto Tsunoda e settimo Verstappen. Solamente undicesimo Antonelli. La sezione è stata anche a lungo interrotta a causa di alcuni problemi a un cordolo. Si ripartirà alle 14:00 con il fitto programma del fine settimana.