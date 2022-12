F1, Frederic Vasseur nuovo Team Principal Ferrari: “Sono onorato, non vedo l’ora”

Dopo settimane di voci, ora è ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo Team Principal della Ferrari. Come annunciato dalla Scuderia di Maranello tramite un comunicato, il dirigente francese sarà operativo dal 9 gennaio 2023. “Vasseur ha recentemente ricoperto la carica di CEO e Team Principal della Sauber Motorsport (attualmente Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017”, viene ricordato. Il comunicato arriva a mezz’ora di distanza da quello pubblicato proprio da Alfa Romeo, con cui veniva annunciata la partenza di Vasseur.

Ecco anche le prime parole di Vasseur: “Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”.

Qui il comunicato integrale.