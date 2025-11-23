La FIA ha reso ufficiale la propria decisione: squalifica pesantissima per le due McLaren, il Mondiale é più aperto che mai.

Dopo un’attenta investigazione su quanto successo nel Gran Premio di Las Vegas, la FIA ha deciso di punire la McLaren con una tremenda squalifica, modificando sopratutto l’equilibrio della classifica piloti. Le monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri sono state sanzionate per l’usura eccessiva del plank, elemento che regola l’altezza minima del fondo.

Dopo la squalifica annunciata ufficialmente dalla FIA, il podio di Las Vegas cambia: Verstappen primo, Russell secondo e Antonelli terzo. La decisione della FIA ha cancellato i punti raccolti dai due piloti e ha riaperto la corsa al titolo mondiale. Un provvedimento che cambia la dinamica del campionato e rimette nuovamente tutto in discussione in vista della prossima tappa di Formula 1 in Qatar.

La squalifica e i motivi tecnici

La verifica tecnica post gara ha evidenziato un’irregolarità che ha portato alla squalifica immediata delle due McLaren. I commissari hanno rilevato un’usura del plank inferiore ai limiti previsti dal regolamento. È un punto delicato perché la tavola montata sotto la monoposto certifica che l’altezza minima sia rispettata in ogni fase del Gran Premio. La McLaren ha preso atto del provvedimento, che toglie a Norris il podio conquistato a Las Vegas e priva Piastri dei punti ottenuti con una gara solida. Lo spessore rilevato era inferiore ai 9 millimetri su entrambe le vetture.

La penalità modifica l’ordine d’arrivo e incide direttamente sulla corsa al titolo. Il successo di Max Verstappen assume un valore ancora più pesante. Mentre il resto del podio si ricompone con l’avanzamento di Kimi Antonelli, partito dalla 17esima posizione. Anche Ferrari e Haas beneficiano della squalifica, recuperando posizioni utili nella classifica costruttori. La scuderia di Maranello ottiene un quarto posto con Charles Leclerc e un’ottava posizione con Lewis Hamilton.

È un ribaltamento che pesa soprattutto sulla McLaren, che vede ridotto in modo netto il vantaggio accumulato nelle ultime gare. Il campionato entra ora in un tratto decisivo, mancano solamente due gare alla fine e Max Verstappen crede ancora nella rimonta, così come Oscar Piastri. La McLaren dovrà ritrovare stabilità tecnica prima del GP del Qatar, una tappa che potrebbe segnare il rilancio oppure accentuare le difficoltà nate a Las Vegas del team papaya. Ora, Max e Oscar distano solamente 24 punti dal Lando. Il Mondiale piloti si riapre.

Classifica piloti dopo la squalifica delle McLaren

Lando Norris – 390

Oscar Piastri – 366

Max Verstappen – 366

George Russell – 294

Charles Leclerc – 226

Lewis Hamilton – 152

Kimi Antonelli – 137

Alexander Albon – 73

Isack Hadjar – 51

Nico Hulkenberg – 49

Carlos Sainz – 48

Oliver Bearman – 41

Fernando Alonso – 40

Liam Lawson – 36

Lance Stroll – 32

Esteban Ocon – 32

Yuki Tsunoda – 28

Pierre Gasly – 22

Gabriel Bortoleto – 19

Franco Colapinto – 0

Classifica Costruttori dopo la squalifica delle McLaren

McLaren – 756 punti

Mercedes – 431

Red Bull – 391

Ferrari – 378

Williams – 121

Racing Bulls – 90

Haas – 73

Aston Martin – 72

Sauber – 68

Alpine – 22