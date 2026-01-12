Grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A in una settimana da non perdere

Dalla NBA al basket europeo fino alla Serie A Unipol: Sky e NOW propongono una settimana ricchissima di partite live, approfondimenti quotidiani e copertura editoriale totale.

Il grande basket entra nel vivo e anche nel 2026 continua a brillare nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW. Dall’NBA al basket europeo, passando per la Serie A Unipol, gli appassionati possono seguire una programmazione completa e trasversale, con partite in diretta, studi di approfondimento, highlights e aggiornamenti costanti.

NBA: spettacolo continuo su Sky Sport Basket

La stagione NBA è uno dei pilastri della proposta Sky. Su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW è possibile seguire un’ampia selezione di gare di regular season, con sei partite in programma questa settimana, oltre agli eventi speciali come il MLK Day, l’NBA All-Star Weekend e numerosi match dei playoff. Sky trasmetterà inoltre una serie di Conference Finals in diretta ogni stagione, con l’altra in differita, e le NBA Finals in esclusiva nel 2027.

Copertura editoriale quotidiana

Oltre alle partite, Sky garantisce una copertura editoriale continua: notizie, analisi, highlights e programmi dedicati come Basket Room NBA, con aggiornamenti costanti su Sky Sport 24. Contenuti disponibili anche su skysport.it, su Insider – la sezione premium con le firme di Sky Sport – sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Eurolega: Milano e Virtus protagoniste

Prosegue anche lo spettacolo dell’Eurolega 2025/26, in esclusiva su Sky e NOW. Alla 22ª giornata della regular season scendono in campo le due italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, in un turno che propone anche big match di livello assoluto come il Clásico tra Real Madrid e Barcellona.

EuroCup: in campo Trento e Venezia

Spazio anche alla BKT EuroCup, anch’essa in esclusiva su Sky Sport. Nella 14ª giornata sono impegnate Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia, entrambe in diretta sui canali Sky e NOW.

Serie A Unipol: due big match nel weekend

Il basket italiano resta protagonista con la Serie A Unipol 2025/26. La 16ª giornata propone due sfide di grande interesse, tra cui il confronto tra Tortona e Milano e la gara tra Cantù e Brescia.

Tutti i match in onda su Sky e NOW

NBA – Programmazione settimanale

Notte lunedì 12 / martedì 13 gennaio Indiana Pacers – Boston Celtics (ore 1.30) – Sky Sport Basket, NOW

Notte martedì 13 / mercoledì 14 gennaio Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (ore 2.00) – Sky Sport Basket, NOW Golden State Warriors – Portland Trail Blazers (ore 5.00) – Sky Sport Basket, NOW

Notte mercoledì 14 / giovedì 15 gennaio Dallas Mavericks – Denver Nuggets (ore 3.30) – Sky Sport Basket, NOW

Notte venerdì 16 / sabato 17 gennaio Houston Rockets – Minnesota Timberwolves (ore 3.30) – Sky Sport Basket, NOW

Sabato 17 gennaio Dallas Mavericks – Utah Jazz (ore 23.00) – Sky Sport Basket, NOW



Eurolega – 22ª giornata

Giovedì 15 gennaio Dubai – Virtus Bologna (ore 17.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW EA7 Emporio Armani Milano – Stella Rossa (ore 20.30) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW

Venerdì 16 gennaio Fenerbahce – Valencia (ore 18.45) – Sky Sport Basket, NOW Real Madrid – Barcellona (ore 20.45) – Sky Sport Basket, Sky Sport Mix, NOW



EuroCup – 14ª giornata

Martedì 13 gennaio Dolomiti Energia Trento – Panionios (ore 20.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW

Mercoledì 14 gennaio Umana Reyer Venezia – Slask (ore 20.00) – Sky Sport Basket, NOW



Serie A Unipol – 16ª giornata