Grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A in una settimana da non perdere

Franz Monaco
NBA Toronto Raptors v Washington Wizards
Boston Celtics' Payton Pritchard (11) drives past Toronto Raptors' Scottie Barnes (4) during second half NBA basketball action in Toronto on Saturday, Dec. 20, 2025. Photo by Frank Gunn/The Canadian Press/ABACAPRESS.COM

Dalla NBA al basket europeo fino alla Serie A Unipol: Sky e NOW propongono una settimana ricchissima di partite live, approfondimenti quotidiani e copertura editoriale totale.

Il grande basket entra nel vivo e anche nel 2026 continua a brillare nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW. Dall’NBA al basket europeo, passando per la Serie A Unipol, gli appassionati possono seguire una programmazione completa e trasversale, con partite in diretta, studi di approfondimento, highlights e aggiornamenti costanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

NBA: spettacolo continuo su Sky Sport Basket

La stagione NBA è uno dei pilastri della proposta Sky. Su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW è possibile seguire un’ampia selezione di gare di regular season, con sei partite in programma questa settimana, oltre agli eventi speciali come il MLK Day, l’NBA All-Star Weekend e numerosi match dei playoff. Sky trasmetterà inoltre una serie di Conference Finals in diretta ogni stagione, con l’altra in differita, e le NBA Finals in esclusiva nel 2027.

Copertura editoriale quotidiana

Oltre alle partite, Sky garantisce una copertura editoriale continua: notizie, analisi, highlights e programmi dedicati come Basket Room NBA, con aggiornamenti costanti su Sky Sport 24. Contenuti disponibili anche su skysport.it, su Insider – la sezione premium con le firme di Sky Sport – sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Eurolega: Milano e Virtus protagoniste

Prosegue anche lo spettacolo dell’Eurolega 2025/26, in esclusiva su Sky e NOW. Alla 22ª giornata della regular season scendono in campo le due italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, in un turno che propone anche big match di livello assoluto come il Clásico tra Real Madrid e Barcellona.

EuroCup: in campo Trento e Venezia

Spazio anche alla BKT EuroCup, anch’essa in esclusiva su Sky Sport. Nella 14ª giornata sono impegnate Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia, entrambe in diretta sui canali Sky e NOW.

Serie A Unipol: due big match nel weekend

Il basket italiano resta protagonista con la Serie A Unipol 2025/26. La 16ª giornata propone due sfide di grande interesse, tra cui il confronto tra Tortona e Milano e la gara tra Cantù e Brescia.

la squadra dei commentatori di Sky Sport Basket. Da sinistra, in alto: Matteo Soragna, Davide Pessina, Andrea Meneghin, Marco Belinelli, Chicca Magni

Tutti i match in onda su Sky e NOW

NBA – Programmazione settimanale

  • Notte lunedì 12 / martedì 13 gennaio

    • Indiana Pacers – Boston Celtics (ore 1.30) – Sky Sport Basket, NOW

  • Notte martedì 13 / mercoledì 14 gennaio

    • Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (ore 2.00) – Sky Sport Basket, NOW

    • Golden State Warriors – Portland Trail Blazers (ore 5.00) – Sky Sport Basket, NOW

  • Notte mercoledì 14 / giovedì 15 gennaio

    • Dallas Mavericks – Denver Nuggets (ore 3.30) – Sky Sport Basket, NOW

  • Notte venerdì 16 / sabato 17 gennaio

    • Houston Rockets – Minnesota Timberwolves (ore 3.30) – Sky Sport Basket, NOW

  • Sabato 17 gennaio

    • Dallas Mavericks – Utah Jazz (ore 23.00) – Sky Sport Basket, NOW

Eurolega – 22ª giornata

  • Giovedì 15 gennaio

    • Dubai – Virtus Bologna (ore 17.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW

    • EA7 Emporio Armani Milano – Stella Rossa (ore 20.30) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW

  • Venerdì 16 gennaio

    • Fenerbahce – Valencia (ore 18.45) – Sky Sport Basket, NOW

    • Real Madrid – Barcellona (ore 20.45) – Sky Sport Basket, Sky Sport Mix, NOW

EuroCup – 14ª giornata

  • Martedì 13 gennaio

    • Dolomiti Energia Trento – Panionios (ore 20.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW

  • Mercoledì 14 gennaio

    • Umana Reyer Venezia – Slask (ore 20.00) – Sky Sport Basket, NOW

Serie A Unipol – 16ª giornata

  • Sabato 17 gennaio

    • Bertram Derthona Tortona – EA7 Emporio Armani Milano (ore 18.45) – Sky Sport Basket, Cielo, NOW

  • Domenica 18 gennaio

    • Acqua San Bernardo Cantù – Germani Brescia (ore 20.00) – Sky Sport Basket, NOW

×