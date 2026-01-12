Grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A in una settimana da non perdere

Dalla NBA al basket europeo fino alla Serie A Unipol: Sky e NOW propongono una settimana ricchissima di partite live, approfondimenti quotidiani e copertura editoriale totale.
Il grande basket entra nel vivo e anche nel 2026 continua a brillare nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW. Dall’NBA al basket europeo, passando per la Serie A Unipol, gli appassionati possono seguire una programmazione completa e trasversale, con partite in diretta, studi di approfondimento, highlights e aggiornamenti costanti.
NBA: spettacolo continuo su Sky Sport Basket
La stagione NBA è uno dei pilastri della proposta Sky. Su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW è possibile seguire un’ampia selezione di gare di regular season, con sei partite in programma questa settimana, oltre agli eventi speciali come il MLK Day, l’NBA All-Star Weekend e numerosi match dei playoff. Sky trasmetterà inoltre una serie di Conference Finals in diretta ogni stagione, con l’altra in differita, e le NBA Finals in esclusiva nel 2027.
Copertura editoriale quotidiana
Oltre alle partite, Sky garantisce una copertura editoriale continua: notizie, analisi, highlights e programmi dedicati come Basket Room NBA, con aggiornamenti costanti su Sky Sport 24. Contenuti disponibili anche su skysport.it, su Insider – la sezione premium con le firme di Sky Sport – sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.
Eurolega: Milano e Virtus protagoniste
Prosegue anche lo spettacolo dell’Eurolega 2025/26, in esclusiva su Sky e NOW. Alla 22ª giornata della regular season scendono in campo le due italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, in un turno che propone anche big match di livello assoluto come il Clásico tra Real Madrid e Barcellona.
EuroCup: in campo Trento e Venezia
Spazio anche alla BKT EuroCup, anch’essa in esclusiva su Sky Sport. Nella 14ª giornata sono impegnate Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia, entrambe in diretta sui canali Sky e NOW.
Serie A Unipol: due big match nel weekend
Il basket italiano resta protagonista con la Serie A Unipol 2025/26. La 16ª giornata propone due sfide di grande interesse, tra cui il confronto tra Tortona e Milano e la gara tra Cantù e Brescia.
Tutti i match in onda su Sky e NOW
NBA – Programmazione settimanale
-
Notte lunedì 12 / martedì 13 gennaio
-
Indiana Pacers – Boston Celtics (ore 1.30) – Sky Sport Basket, NOW
-
-
Notte martedì 13 / mercoledì 14 gennaio
-
Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (ore 2.00) – Sky Sport Basket, NOW
-
Golden State Warriors – Portland Trail Blazers (ore 5.00) – Sky Sport Basket, NOW
-
-
Notte mercoledì 14 / giovedì 15 gennaio
-
Dallas Mavericks – Denver Nuggets (ore 3.30) – Sky Sport Basket, NOW
-
-
Notte venerdì 16 / sabato 17 gennaio
-
Houston Rockets – Minnesota Timberwolves (ore 3.30) – Sky Sport Basket, NOW
-
-
Sabato 17 gennaio
-
Dallas Mavericks – Utah Jazz (ore 23.00) – Sky Sport Basket, NOW
-
Eurolega – 22ª giornata
-
Giovedì 15 gennaio
-
Dubai – Virtus Bologna (ore 17.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW
-
EA7 Emporio Armani Milano – Stella Rossa (ore 20.30) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW
-
-
Venerdì 16 gennaio
-
Fenerbahce – Valencia (ore 18.45) – Sky Sport Basket, NOW
-
Real Madrid – Barcellona (ore 20.45) – Sky Sport Basket, Sky Sport Mix, NOW
-
EuroCup – 14ª giornata
-
Martedì 13 gennaio
-
Dolomiti Energia Trento – Panionios (ore 20.00) – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW
-
-
Mercoledì 14 gennaio
-
Umana Reyer Venezia – Slask (ore 20.00) – Sky Sport Basket, NOW
-
Serie A Unipol – 16ª giornata
-
Sabato 17 gennaio
-
Bertram Derthona Tortona – EA7 Emporio Armani Milano (ore 18.45) – Sky Sport Basket, Cielo, NOW
-
-
Domenica 18 gennaio
-
Acqua San Bernardo Cantù – Germani Brescia (ore 20.00) – Sky Sport Basket, NOW
-