Biathlon, Ruhpolding: rientrano Wierer e Vittozzi, Giacomel leader della Coppa del Mondo

Alla Chiemgau Arena torna la grande Coppa del Mondo di gennaio. Italia con undici atleti al via: occhi puntati su Giacomel in giallo e sul rientro delle due azzurre.

La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa a Ruhpolding e per l’Italia arrivano segnali importanti. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tornano sul palcoscenico internazionale dopo l’assenza di Oberhof, mentre al maschile Tommaso Giacomel si presenta in Germania con il pettorale giallo di leader della classifica generale e quello rosso di specialità sia nella sprint che nell’inseguimento.

Ruhpolding, tappa chiave di gennaio

La Chiemgau Arena ospita come da tradizione la seconda tappa di gennaio del circuito mondiale. Da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio il programma prevede sei gare complessive, con un mix tra prove a squadre e competizioni individuali che potrà incidere in modo significativo sulle classifiche stagionali.

Italia con undici convocati

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha selezionato undici atleti per l’appuntamento tedesco.

In campo femminile, dopo aver saltato gli impegni di Oberhof, rientrano Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, affiancate da Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Rebecca Passler.

Al maschile il gruppo è guidato da Tommaso Giacomel, affiancato da Lukas Hofer, Elia Zeni, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin, che torna in Coppa del Mondo dopo l’unica apparizione a Oslo nello scorso inverno.

Giacomel al centro della scena

Grande attesa per Giacomel, chiamato a difendere la leadership della classifica generale e i pettorali di specialità nella sprint e nella pursuit. Un banco di prova importante su una pista storica, dove l’esperienza e la gestione delle energie saranno determinanti.

Il programma della tappa

La settimana di gare si aprirà con le staffette, per poi lasciare spazio alle prove individuali nel weekend:

Mercoledì 14 gennaio, ore 14:30: staffetta femminile 4×6 km

Giovedì 15 gennaio, ore 14:30: staffetta maschile 4×7,5 km

Venerdì 16 gennaio, ore 14:30: sprint femminile

Sabato 17 gennaio, ore 14:30: sprint maschile

Domenica 18 gennaio, ore 12:30: inseguimento femminile

Domenica 18 gennaio, ore 15:00: inseguimento maschile

Ruhpolding rappresenta una tappa cruciale per il prosieguo della stagione, con l’Italia chiamata a confermare i progressi mostrati nelle prime gare del 2026.