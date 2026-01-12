Colpo Roma, è l’acquisto Champions: Gasperini festeggia

La Roma continua a essere davvero grande protagonista del calciomercato, come testimoniato dall’ultima trattativa avviata dai giallorossi.

La straordinaria scalata della classifica da parte della Juventus di Luciano Spalletti, probabilmente, a un sacco di perosne potrebbe aver fatto dimenticare a tanti tifosi, appassionati e addetti ai lavori la bontà del lavoro portato avanti da Gian Piero Gasperini e la Roma fino a questo momento.

Entrambi i club sono in lotta per la conquista di un posto fra le quattro squadre di Serie A che avranno accesso alla prossima Champions League, tuttavia i giallorossi se vogliono concretamente puntare sul raggiungimento di questo obiettivo più che ambizioso, sarà assolutamente di fondamentale importanza che operino sul mercato di gennaio per dare vita all’acquisizione di qualche calciatore capace di fare la differenza da adesso al termine della stagione. Uno di questi giocatori, almeno per quanto riguarda la visione della Roma, potrebbe arrivare davvero molto presto.

Roma, la trattativa entra nel vivo: chi può arrivare a gennaio

Il punto debole della Roma, nel corso di questa stagione, è sicuramente l’attacco. Pochi i gol arrivati dal reparto offensivo giallorosso, qualcosa che è apparso evidente in praticamente qualsiasi big match disputato, ma anche in motle altre partite che hanno visto protagonista il club capitolino fra campionato ed Europa League. Proprio per questo motivo, la squadra allenata da Gian Piero gasperini intende sbloccare un affare che migliorerebbe eccome la situazione all’interno della rosa del club romano.

Oltre all’interesse dimostrato nei confronti di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, la Roma avanza nelle trattative che potrebbero portare Robinio Vaz e Dragusin all’interno della capitale. Per l’italiano molte cose ancora non sono esattamente chiare, a partire dal fatto che è da capire ancora quale sia l’effettiva volontà del giocatore ex Napoli. Il Manchester United, in attesa di cambiare l’allenatore, ha sostanzialmente bloccato ogni potenziale trattativa in uscita, compresa quella che porta a Zirkzee.

Tuttavia, la Roma non ha così tanto tempo, e avrebbe bisogno di un rinforzo in atatcco più rapido possibile. E così siamo arrivati al talento del Marsiglia Robinio Vaz. La dirigenza romanista intende strappare un accordo al club francese e anche l’ok definitivo del calciatore classe 2007, un talento che potrebbe rendere più facile la vita di Gian Piero Gasperini nell’immediato futuro. Anche in difesa, con il potenziale arrivo di Dragusin, la società vuole rinforzarsi. Certo è che però nessun reparto ha l’importanza dell’attacco per la Roma in questo momento.