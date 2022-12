NFL 2022/2023, week 13: Patriots con poco attacco, i Bills hanno vita facile a Foxborough

Nella fredda serata di Foxborough i Buffalo Bills superano 10-24 i New England Patriots nella gara che apre Week 13 della stagione 2022/2023 di NFL. In attesa dei Miami Dolphins, che domenica giocheranno contro i 49ers in California, i Bills si prendono per ora la vetta solitaria della AFC East con un record di nove vittorie e tre sconfitte. I Patriots scendono al 50%, con sei successi e altrettante battute d’arresto. Improbabile la formazione di Belichick possa ritornare in corsa per il titolo di division, ma resta in piena bagarre per un posto ai playoffs tramite wild card.

PROGRAMMA WEEK 13 IN TV

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

LE DATE DELLA STAGIONE NFL

La partita parte quasi subito in quinta. Se escludiamo un primo drive in cui la squadra di casa è stata costretta al punt, tutte le altre tre azioni del primo quarto hanno portato punti. I Bills sono passati per primi in vantaggio con un field goal dalle 48 yards di Tyler Bass, ma il primo vero acuto è dei Patriots con il touchdown di Mac Jones per il ricevitore Marvin Jones.

Buffalo però risponde da grande squadra e di fatto le sortite offensive dei Patriots terminano qui. Si apre infatti un parziale di ventuno a zero messo a segno da Josh Allen e compagni che chiude la partita. L’ex quarterback di Wyoming prima trova Stefon Diggs e pochi minuti dopo pesca in end-zone anche Gabe Davis. A cavallo tra terzo e ultimo quarto arriva anche la corsa vincente di Singletary per il 7-24. Nei due minuti conclusivi del match un field goal di Folk fissa poi il punteggio finale sul 10-24.