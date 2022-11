Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla Week 13 della stagione NFL 2022/2023. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì subito con un match dall’alta posta in palio. Buffalo Bills e New England Patriots sono in piena corsa per il titolo della AFC East e ovviamente per un posto ai playoffs. Tra le sfide domenicali certamente spicca la trasferta dei Kansas City Chiefs a Cincinnati contro i Bengals, che sperano di ritrovare a disposizione Chase e Mixon. In scena anche due rivalità storiche: i Chargers affrontano i Raiders e a Chicago i Bears se la vedranno contro i Packers.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri in diretta a settimana. In più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma di Week 13.

LE DATE DELLA STAGIONE NFL

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DI WEEK 13

02 DICEMBRE

Ore 02:20

Buffalo Bills @ New England Patriots (DAZN)

04 DICEMBRE

Ore 19:00

Pittsburgh Steelers @ Atlanta Falcons

Denver Broncos @ Baltimore Ravens

Green Bay Packers @ Chicago Bears

Jacksonville Jaguars @ Detroit Lions

Cleveland Browns @ Houston Texans

New York Jets @ Minnesota Vikings

Washington Commanders @ New York Giants

Tennessee Titans @ Philadelphia Eagles (DAZN)

Ore 22:05

Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams

Miami Dolphins @ San Francisco 49ers (DAZN)

Ore 22:25

Kansas City Chiefs @ Cincinnati Bengals

Los Angeles Chargers @ Las Vegas Raiders

05 DICEMBRE

Ore 02:20

Indianapolis Colts @ Dallas Cowboys (DAZN)

06 DICEMBRE

Ore 02:15

New Orleans Saints @ Tampa Bay Buccaneers (DAZN)