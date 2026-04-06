Pogacar vince il Giro delle Fiandre e fa tris: quanto vale il trionfo?

Lo sloveno stacca Van der Poel sull’Oude Kwaremont e si invola in solitaria verso Oudenaarde: terza vittoria alla Ronde dopo Strade Bianche e Sanremo. Ma il premio degli organizzatori è ben lontano dal valore del gesto sportivo.

Tadej Pogacar continua a impressionare il mondo del ciclismo. Dopo i successi alle Strade Bianche e alla Milano-Sanremo, il campione sloveno conquista anche il Giro delle Fiandre 2026, firmando la terza Classica Monumento stagionale.

Una dimostrazione di superiorità netta, che conferma l’eccezionale completezza del corridore della UAE Team Emirates, sempre più punto di riferimento assoluto nel ciclismo contemporaneo.

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Attacco decisivo sull’Oude Kwaremont

La corsa si è decisa sul secondo passaggio sull’Oude Kwaremont, dove Pogacar ha piazzato la progressione che ha fatto la differenza, lasciando senza risposta Mathieu van der Poel.

I due erano rimasti soli al comando dopo la prima sequenza Oude Kwaremont-Paterberg, ma il forcing dello sloveno ha spezzato definitivamente l’equilibrio della gara, aprendo la strada al successo in solitaria a Oudenaarde.

Per Pogacar si tratta della terza vittoria personale alla Ronde, dopo i trionfi delle edizioni precedenti.

Premio simbolico per una Monumento

Il successo nelle Fiandre rappresenta uno dei traguardi più prestigiosi del ciclismo mondiale, ma il premio economico previsto dagli organizzatori è relativamente contenuto.

Il vincitore del Giro delle Fiandre riceve infatti circa 20.000 euro, una cifra in linea con le altre Classiche Monumento come la Milano-Sanremo.

Un importo inferiore anche rispetto al premio per una vittoria di tappa in un Grande Giro, generalmente intorno agli 11.000 euro.

Guadagni milionari tra squadra e sponsor

Il montepremi rappresenta solo una piccola parte degli introiti del campione sloveno.

Lo stipendio riconosciuto dalla UAE Team Emirates è stimato intorno agli 8 milioni di euro annui, a cui si aggiungono i ricavi derivanti dagli sponsor personali.

Complessivamente, i guadagni annuali di Pogacar sono stimati tra i 12 e i 13 milioni di euro, numeri che riflettono il peso sportivo e mediatico di uno dei corridori più dominanti della sua epoca.

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