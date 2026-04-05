Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre 2026: terza vittoria in carriera

Lo sloveno vince in solitaria a Oudenaarde davanti a Van der Poel ed Evenepoel. Doppietta Sanremo-Fiandre come Merckx.

Pogacar domina la Ronde

Tadej Pogacar conquista il Giro delle Fiandre 2026 e firma la terza vittoria in carriera nella Classica Monumento belga. Lo sloveno della UAE Team Emirates si impone in solitaria dopo 271 km con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde.

Decisivo l’attacco sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, a circa 20 km dal traguardo, che ha permesso al campione del mondo di staccare Mathieu Van der Poel, secondo al traguardo.

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A completare il podio il belga Remco Evenepoel, protagonista di una prestazione solida al debutto nella Ronde.

Doppietta storica Sanremo-Fiandre

Con il successo nelle Fiandre, Pogacar realizza la doppietta Milano-Sanremo – Giro delle Fiandre nella stessa stagione, impresa riuscita in passato solo a Eddy Merckx nel 1969 e nel 1975.

Un risultato che conferma l’inizio di stagione straordinario dello sloveno, già vincitore anche della Strade Bianche 2026.

Obiettivo Roubaix

Il prossimo obiettivo del fuoriclasse è ora la Parigi-Roubaix, unica Classica Monumento ancora assente nel suo palmarès.

“Ho ancora più motivazioni ora per andare alla Roubaix, mi godrò le pietre”, ha dichiarato Pogacar al termine della corsa.

“È stata una gara pazza, molto dura. Quando si è formato il gruppo davanti sono stato contento che tutti abbiano collaborato, è stato un bene per me. Non volevo che Remco Evenepoel rientrasse, so quanto è forte e sul finale avrebbe potuto fare qualcosa. Terza vittoria quest’anno? Non corro tanto, quando corro lo faccio per vincere. Oggi è andato tutto alla perfezione”.

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