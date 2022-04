LIVE – Giro di Sicilia 2022, quarta tappa Ragalna-Etna: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

by Michele Muzzarelli

Vincenzo Nibali, Giro d'Italia 2016 - fotomenis.it

La diretta scritta della quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2022, che si chiude oggi con la Ragalna-Etna di 140 chilometri. La corsa incoronerà il suo vincitore ai 1793 metri di quota di Piano Provenzana: Fran Miholjevic guida la generale, ma il croato è braccato da Damiano Caruso e Vincenzo Nibali, più che mai decisi a conquistare la corsa di casa. Una giornata assolutamente da non perdere, con Sportface che ve la racconterà in tempo reale fin dal chilometro zero per non farvi mancare assolutamente nulla.

COME SEGUIRE LA TAPPA IN TV E STREAMING

Segui il LIVE a partire dalle 11:30

GIRO DI SICILIA: CALENDARIO, TV E STREAMING

PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

AGGIORNA LA DIRETTA