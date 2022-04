Ciclismo, Giro di Sicilia 2022: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

by Michele Muzzarelli

Giro di Sicilia volata - Foto Sportface

Il calendario completo del Giro di Sicilia 2022, in programma da martedì 12 a venerdì 15 aprile con le sue quattro tappe che promettono spettacolo lungo le strade dell’isola. Grande attesa per Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, padroni di casa chiamati a infiammare il pubblico in questi quattro giorni che porteranno la corsa fin sull’Etna. Un gustoso antipasto in vista del Giro d’Italia, distante ormai poche settimane. Andiamo quindi a vedere il dettaglio delle frazioni e tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

DIRETTA TV E STREAMING – Il Giro di Sicilia 2022 sarà trasmesso in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, ma gli appassionati avranno molte opzioni anche per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, GCN e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, approfondimenti e tanto altro ancora. Di seguito il calendario dettagliato.

Giro di Sicilia 2022, il calendario delle quattro tappe

Martedì 12 aprile, prima tappa

Milazzo – Bagheria, 199 km – Partenza ore 10:35, Arrivo ore 15:15 – 15:45

Mercoledì 13 aprile, seconda tappa

Palma di Montechiaro – Caltanissetta, 152 km – Partenza ore 11:40, Arrivo ore 15:15 – 15:40

Giovedì 14 aprile, terza tappa

Realmonte – Piazza Armerina, 171 km – Partenza ore 11:10, Arrivo ore 15:10 – 15:40

Venerdì 15 aprile, quarta tappa

Ragalna – Etna (Piano Provenzana), 140 km – Partenza ore 11:30, Arrivo ore 15:15 – 15:45