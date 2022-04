Giro di Sicilia 2022, startlist e favoriti: Nibali e Caruso attesi sulle strade di casa

by Michele Muzzarelli

La startlist e i favoriti del Giro di Sicilia 2022, in programma dal 12 al 15 aprile a poche settimane dal via del Giro d’Italia. Grande attesa soprattutto per i veterani italiani, che scendono in strada per testare la propria condizione ma anche e soprattutto per provare a ben figurare e portare a casa la classifica generale. Il primo nome della lista non può che essere Vincenzo Nibali, vincitore dell’edizione 2021 del Giro di Sicilia e da allora a secco di vittorie: lo Squalo dello Stretto è tornato all’Astana e cercherà di migliorare la propria condizione per trovare il colpo di pedale giusto al Giro d’Italia. Le aspettative non sono altissime, ma quel che è certo è che Nibali onorerà l’impegno nel miglior modo possibile. Nel caso le gambe non dovessero rispondere, in casa Astana l’alternativa sarà Valerio Conti.

Da un esperto siciliano all’altro, il favorito numero uno è probabilmente Damiano Caruso. L’alfiere della Bahrain-Victorius correrà con la maglia della Nazionale del ct Daniele Bennati e sarà coadiuvato da un giovane promettente come Alessandro Verre. Caruso ha già messo in mostra una buona condizione alla Tirreno-Adriatico e proprio per questo motivo potrebbe essere l’uomo da battere lungo le pendici dell’Etna, dove con ogni probabilità si deciderà la classifica generale. L’esperienza non manca nemmeno a Domenico Pozzovivo, vero e proprio highlander del ciclismo italiano che a 39 anni e dopo seri infortuni si è rimesso in gioco con la Intermarché-Wanty-Gobert: in realtà lo scalatore lucano è solo una delle tre punte del team, che potrà contare anche su Louis Meintjes e Simone Petilli.

L’altra squadra WorldTour presente al Giro di Sicilia è la Trek-Segafredo, che per la classifica generale potrà puntare su Kenny Elissonde. Interessante tra le formazioni Professional il gruppo della Eolo-Kometa, che potrebbe sorprendere in salita con Diego Rosa ed Edward Ravasi. Di seguito la startlist completa, squadra per squadra.

Giro di Sicilia 2022, la startlist

ASTANA

NIBALI Vincenzo

CONTI Valerio

LOPEZ Juan Carlos

NIBALI Antonio

VELASCO Simone

VINOKUROV Alexandre

ZEITS Andrey

BARDIANI COVILI Luca EL GOUZI Omar FIORELLI Filippo NIERI Alessio RASTELLI Luca TONELLI Alessandro BIESSE CARRERA GAROSIO Andrea BELLERI Michael CIUCCARELLI Riccardo GIORDANI Carloalberto NORDAL Mattias RODA Lorenzo SVRČEK Martin COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS – GW BICICLETAS SOTO Nelson Andrés CASALLAS Yeisson Ferney GÓMEZ Germán Dario MANCIPE Andrés Liber PINEDA Rafael PINZON Edgar Andres RICO Cristian David CYCLING TEAM FRIULI ASD MIHOLJEVIĆ Fran DE CASSAN Davide DEBIASI Andrea DONEGÀ Matteo PETRELLI Gabriele SANDRI Edoardo TU Sergio D’AMICO – UM TOOLS FURLAN Matteo CHAVES Jhonatan Stiven GHISLANZONI Andrea PELLEGRINI Lorenzo ROGANTI Simone VIEL Mattia DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI CEPEDA Jefferson Alexander ALBA Juan Diego BAIS Mattia BENEDETTI Gabriele MUÑOZ Daniel PONOMAR Andrii RAVANELLI Simone EF EDUCATION-NIPPO DEVELOPMENT TEAM CHRISTEN Fabio BERHE Welay Hagos KADOTA Yusuke ODA Hijiri OKA Atsushi TSUDA Yugi EOLO-KOMETA ALBANESE Vincenzo GARCÍA Sergio MARTIN Alex MARTIN David RAVASI Edward ROPERO Alejandro ROSA Diego

GIOTTI VICTORIA – SAVINI DUE DIMA Emil BROGI Adriano DALLA VALLE Nicolas FINATTI Davide MALNASI Jozsef-Attila MONACO Alessandro SZARKA Gergely HUMAN POWERED HEALTH AASVOLD Kristian BASSETT Stephen COTÉ Pier-André SWIRBUL Keegan HECHT Gage JENSEN August KING Ben INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX MEINTJES Louis PETILLI Simone POZZOVIVO Domenico THIJSSEN Gerben VAN KESSEL Corné VAN POPPEL Boy ZIMMERMANN Georg

MG.K VIS-COLOR FOR PEACE-VPM DOUBLE Paul CAROLLO Francesco WRIGHT Paul DRAGHI Guido SENS Connor STEDMAN Maximilian SAVINI Daniel NAZIONALE ITALIANA CARUSO Damiano CARBONI Giovanni CONCI Nicola FEDELI Alessandro MALUCELLI Matteo SCARONI Christian VERRE Alessandro

TEAM CORRATEC RAJOVIĆ Dušan AMELLA Matteo BALDACCINI Davide GANDIN Stefano MASOTTO Giulio MURGANO Marco STOJNIĆ Veljko TEAM QHUBEKA COATI Luca ABREHA Negasi Haylu GHEBREHIWET Ephrem STEDMAN Travis DLAMINI Nic MENEGOTTO Jacopo IACCHI Alessandro TREK – SEGAFREDO MOSCHETTI Matteo ABERASTURI Jon BRUSTENGA Marc ELISSONDE Kenny LIEPIŅŠ Emīls MOSCA Jacopo