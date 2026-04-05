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Ciclismo

Giro delle Fiandre 2026 oggi: percorso, orari e favoriti della Ronde

Franz Monaco
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Ciclismo Giro delle Fiandre 2026 Allenamenti
Colombian Juan Sebastian Molano of UAE Team Emirates-XRG and Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates-XRG pictured in action during pictured at a track reconaissance ahead of the Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders cycling race, Friday 03 April 2026. The 110th edition of the cycling race will take place on Sunday 05 April. BELGA PHOTO DAVID PINTENS (Photo by DAVID PINTENS/Belga/Sipa USA)

La seconda Monumento della stagione si corre domenica 5 aprile tra pavé e muri fiamminghi: Pogacar difende il titolo, sfida aperta con Van der Poel e Van Aert. Al femminile occhi su Kopecky, Longo Borghini e Balsamo.

Il grande ciclismo delle Classiche del Nord torna di scena domenica 5 aprile con il Giro delle Fiandre 2026, seconda Monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo. La Ronde van Vlaanderen, alla sua 110ª edizione in campo maschile e alla 23ª al femminile, propone ancora una volta il teatro senza pari dei muri e del pavé fiammingo, da Anversa fino ad Oudenaarde.

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Il percorso maschile: 278 km tra muri e pavé

La gara maschile si sviluppa su 278,2 km con partenza da Antwerp e arrivo sulla Minderbroedersstraat di Oudenaarde. Dopo una prima parte relativamente scorrevole, la corsa entra nel vivo con sei tratti in pavé e dodici salite. I punti chiave del percorso sono l’Oude Kwaremont — affrontato per ben tre volte — il Paterberg, ultimo muro prima del traguardo, e il Nieuwe Kruisberg/Hotond, scalato due volte. Partenza alle ore 10.00, arrivo previsto intorno alle 16.30.

Il percorso femminile: 164 km con finale sulla Paterberg

La gara femminile parte e arriva a Oudenaarde su un tracciato di 164,1 km con sei settori in pavé e nove salite. Il finale decisivo si gioca sulla Paterberg, con pendenze tra le più impegnative dell’intero calendario. Partenza alle 13.25, arrivo previsto alle 17.35.

I favoriti: Pogacar contro Van der Poel e Van Aert

Il grande favorito è Tadej Pogacar. Lo sloveno arriva alla Ronde reduce dal trionfo alla Milano-Sanremo 2026, dopo aver già vinto le Strade Bianche, e punta a ripetere il successo delle edizioni 2023 e 2025. Una striscia che, se confermata domenica, avrebbe del clamoroso. Ma Mathieu van der Poel e Wout van Aert non hanno nessuna intenzione di fare da spettatori: entrambi sono tra i corridori che meglio interpretano le classiche del Nord e rappresentano le insidie più concrete per lo sloveno.

La grande novità di questa edizione è Remco Evenepoel, al debutto assoluto sulla Ronde. Il campione belga affronta per la prima volta i celebri muri fiamminghi e la curiosità attorno alla sua prestazione è enorme. Mads Pedersen completa il quartetto dei principali outsider.

Per l’Italia le speranze sono riposte in Alberto Bettiol, già vincitore nel 2019 e conoscitore profondo di queste strade, oltre a Matteo Trentin e Jonathan Milan.

Al femminile: Kopecky difende il titolo, Longo Borghini e Balsamo per l’impresa

In campo femminile l’attrazione principale è la campionessa uscente Lotte Kopecky, chiamata a difendere il successo del 2025 davanti al proprio pubblico. Le avversarie più pericolose portano due nomi italiani: Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo, entrambe capaci di fare la differenza sui muri del finale.

Dove vedere il Giro delle Fiandre 2026

La corsa è trasmessa in diretta tv su Eurosport, disponibile anche in streaming su Discovery+, DAZN e HBO Max.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

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