Ciclismo, il campione U23 Benedetti investito da un furgone: due costole fratturate

by Mattia Zucchiatti 7

Incidente per Gabriele Benedetti. Il ciclista della Zalf Euromobil Desire’e Fior, laureatosi campione italiano under 23 durante il 65esimo Giro del Montalbano a Bacchereto (Prato) lo scorso 19 giugno, è stato investito da un furgone mentre si allenava: subito soccorso dal 118, ha riportato la frattura di due costole ed alcune escoriazioni. L’incidente, si spiega, arriva in un momento delicato della stagione: tra un mese si corre il Campionato Europeo in Trentino e più avanti il mondiale. Benedetti dovrà fermarsi alcune settimane rallentando il programma di preparazione.