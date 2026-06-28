Ciclismo, i verdetti dei Campionati Nazionali: Negrente vince l’U23

Il fine settimana del ciclismo ha assegnato oggi tanti titoli nazionali in tutta Europa, con tante sorprese viste le diverse assenze a causa della partenza imminente del Tour de France, in programma il prossimo 4 luglio da Barcellona.

I risultati in Italia, Slovenia, Belgio e Francia

In Italia Jonathan Milan aveva conquistato la maglia tricolore sul traguardo di Cuneo deciso in volata.

Nelle altre prove europee, la Slovenia ha incoronato Roman Ermakov. Il 21enne della Bahrain Victorious, che ha rinunciato al passaporto russo pochi mesi fa, ha centrato il primo successo da professionista con un’azione in solitaria che ha prodotto quasi 3 minuti di vantaggio su Jakob Omrzel. Grande assente Tadej Pogacar.

In Belgio, senza Remco Evenepoel, Rune Herregodts della UAE Emirates ha sorpreso tutti a Brasschaat. Il corridore ha battuto nello sprint a tre Jonas Rickaert e Fabio van den Bossche dopo una mini-fuga partita a 15 chilometri dall’arrivo.

In Francia, Romain Grégoire della Groupama-FDJ è riuscita a strappare la maglia di campione con l’azione cominciata a 3300 metri dal traguardo, quando ha staccato i rivali sull’ultima salita per imporsi in solitaria con 13 secondi su Paul Lapeira. Anche in questo caso la gara è stata dall’assenza del giovane Paul Seixas.

I successi nel resto d’Europa

In Danimarca, l’assenza di Jonas Vingegaard, concentrato sul duello al Tour con Pogacar, ha spianato la strada a Magnus Cort, che ha imposto la sua legge in volata.

Primo acuto da professionista in Spagna per Marcel Camprubì, abile a regolare Joel Nicolau e Urko Berrade sulla rampa finale di Sabinanigo.

In Olanda, Wilco Kelderman partendo da lontano è riuscito a vincere in solitaria sul traguardo di Dal, tornando al titolo nazionale a 11 anni di distanza dal successo a cronometro del 2015.

In Repubblica Ceca Mathias Vacek ha firmato il terzo titolo in carriera, imitato dalla tripletta di Lukas Kubis in Slovacchia.

Doppietta per lo svizzero Jan Christen, autore di un attacco solitario a 60 chilometri dall’arrivo dopo il titolo a cronometro, e per il portoghese Antonio Morgado. In Germania ha esultato Felix Engelhardt, mentre Fred Wright ha battuto Lewis Askey in Gran Bretagna. Titoli anche per Arthur Kluckers in Lussemburgo, Anders Skaarset in Norvegia, Zsombor Takacs in Ungheria, Michael Gogl in Austria, Kacper Maciejuk in Polonia, Seth Dunwoody in Irlanda e Nicolya Vinokourov in Kazakhstan.

Under 23 italiano: vince Negrente

Ma non solo, perchè il fine settimana italiano, ha assegnato oggi anche la maglia di Campione Under 23 azzurro.

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Ad aggiudicarsi la maglia di campione è stato il veronese Mattia Negrente, 21enne della Xds Astana Development Team, che ha regolato i rivali in una volata ristretta e incerta fino all’ultimo sul traguardo di Viale Carducci.