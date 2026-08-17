Calcio in tv, Atalanta-Hapoel Tel Aviv in Conference League: playoff Champions su Sky, programma e orari

Da martedì 18 a giovedì 20 agosto torna il calcio europeo su Sky e NOW. Giovedì l’Atalanta sfida l’Hapoel Tel Aviv alle 20.30, in diretta anche in chiaro su TV8. Martedì e mercoledì sei gare dei playoff di Champions League.

Tre giorni di calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto spazio ai playoff delle competizioni UEFA, con l’Atalanta pronta a iniziare il proprio cammino in Conference League e sei partite dell’andata dei playoff di Champions League.

L’appuntamento principale per il calcio italiano è fissato per giovedì 20 agosto alle 20.30, quando l’Atalanta affronterà l’Hapoel Tel Aviv alla New Balance Arena. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW e in chiaro su TV8.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv giovedì alle 20.30

Prende il via il percorso europeo dei nerazzurri. L’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv sarà preceduta dallo studio a partire dalle 20.00, mentre il calcio d’inizio è previsto alle 20.30.

La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e Riccardo Montolivo, con Massimiliano Nebuloni inviato a Bergamo.

Alle 20.00 il prepartita sarà condotto da Mario Giunta con Riccardo Montolivo. Al termine dell’incontro, dalle 22.30, spazio a Calciomercato-L’Originale.

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Champions League, sei playoff tra martedì e mercoledì

Il programma europeo inizierà già martedì 18 agosto con tre partite dell’andata dei playoff di UEFA Champions League, tutte alle 21.00.

Su Sky Sport Uno sarà trasmessa Fenerbahce-Lione, mentre Dinamo Zagabria-Viking andrà in onda su Sky Sport Calcio e Levski Sofia-AEK Atene su Sky Sport Arena.

Altre tre sfide sono previste mercoledì 19 agosto alle 21.00: Celtic-Lask su Sky Sport Uno, Slovan Bratislava-Celje su Sky Sport Calcio e Hapoel Beer Sheva-Sabah su Sky Sport Mix.

Alla stessa ora è in programma anche NEC-Bodø/Glimt. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire l’incontro attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Playoff Champions League: programma e telecronisti

Martedì 18 agosto – ore 21.00

Fenerbahce-Lione – Sky Sport Uno

Telecronaca: Federico Zancan

Dinamo Zagabria-Viking – Sky Sport Calcio

Telecronaca: Luca Mastrorilli

Levski Sofia-AEK Atene – Sky Sport Arena

Telecronaca: Christian Giordano

Mercoledì 19 agosto – ore 21.00

Celtic-Lask – Sky Sport Uno

Telecronaca: Daniele Barone

Slovan Bratislava-Celje – Sky Sport Calcio

Telecronaca: Federico Botti

Hapoel Beer Sheva-Sabah – Sky Sport Mix

Telecronaca: Manuel Favia

NEC-Bodø/Glimt – Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

Conference League, Atalanta-Hapoel Tel Aviv: dove vederla

Giovedì 20 agosto

20.00 – Studio prepartita con Mario Giunta e Riccardo Montolivo

20.30 – Atalanta-Hapoel Tel Aviv – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW e TV8

Telecronaca: Stefano Borghi e Riccardo Montolivo

Inviato: Massimiliano Nebuloni

22.30 – Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Aldo Serena, Lorenzo Minotti, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.

Calciomercato-L’Originale torna da Riva del Garda

Da lunedì 17 agosto alle 23.00 torna anche Calciomercato-L’Originale, in diretta da Riva del Garda su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio e Fayna, seguirà le trattative estive con ospiti e collegamenti dai ritiri delle squadre. Riva del Garda ospiterà il programma fino a venerdì 21 agosto, mentre dal 24 al 28 agosto la trasmissione si sposterà a Capri.