Ciclismo, Jonathan Milan è campione italiano: volata vincente a Cuneo davanti a Dati e Romele

Il friulano della Lidl-Trek conquista la maglia tricolore nella 125ª edizione dei Campionati italiani su strada. Dopo una corsa dura da Asti a Cuneo, Milan batte allo sprint Tommaso Dati e Alessandro Romele.

Jonathan Milan è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada. Il corridore friulano della Lidl-Trek ha conquistato la maglia tricolore a Cuneo, imponendosi in volata al termine della 125ª edizione dei Campionati italiani.

Il successo è arrivato dopo una corsa lunga e impegnativa, partita da Asti e condizionata anche dal grande caldo. Milan, favorito della vigilia, non ha tradito le attese e ha finalizzato il lavoro della squadra battendo Tommaso Dati e Alessandro Romele nello sprint finale.

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Milan tricolore nella volata di Cuneo

La Lidl-Trek ha interpretato la gara con grande attenzione, controllando per lunghi tratti una fuga numerosa e potenzialmente pericolosa. Giulio Ciccone, Simone Consonni, Andrea Bagioli, Jacopo Mosca e Matteo Sobrero hanno lavorato a lungo per tenere la situazione sotto controllo e riportare la corsa verso lo scenario più favorevole a Milan.

Nel finale, però, il friulano è rimasto senza compagni. Una situazione delicata che non lo ha mandato fuori posizione: Milan è riuscito a muoversi tra le ruote degli avversari, a rispondere ai tentativi di attacco e poi a sprigionare tutta la sua potenza nello sprint conclusivo.

Dati secondo, Romele completa il podio

Alle spalle del nuovo campione italiano si è piazzato Tommaso Dati, secondo, mentre Alessandro Romele ha chiuso al terzo posto. Proprio Romele aveva provato ad anticipare la volata, ma Milan è stato bravo a non perdere il riferimento e a uscire con forza negli ultimi metri.

Per il corridore della Lidl-Trek si tratta del primo titolo italiano su strada e del 33° successo da professionista. Una vittoria dal peso particolare, arrivata al termine di una gara dispendiosa e costruita anche grazie al grande lavoro dei compagni.

Il ringraziamento di Milan alla Lidl-Trek

Subito dopo l’arrivo, Milan ha sottolineato quanto sia stato importante il supporto della squadra. Il friulano ha spiegato di non avere molte energie per esultare dopo una giornata così impegnativa, evidenziando il lavoro dei compagni, sempre attenti nel controllare la corsa e nel chiudere sulla fuga.

Un successo che Milan ha condiviso idealmente con tutta la Lidl-Trek e anche con Luca Guercilena, alla sua ultima esperienza da team manager della squadra in un Campionato italiano prima delle nuove sfide professionali.

L’ordine d’arrivo dei Campionati italiani su strada