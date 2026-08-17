Ciclismo, stagione finita per Vingegaard: il danese pensa già al 2027

Il vincitore del Giro d’Italia non tornerà alle corse nel 2026 dopo la frattura alla clavicola rimediata al Tour de France. “L’obiettivo è prepararmi al meglio per la prossima stagione”.

Jonas Vingegaard chiude in anticipo la stagione 2026. Il danese della Visma Lease a Bike, ancora alle prese con il recupero dalla frattura alla clavicola riportata in seguito alla caduta al Tour de France, non tornerà alle competizioni nei prossimi mesi.

Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha deciso di concentrare energie e lavoro sul pieno recupero fisico, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili all’inizio del 2027.

Vingegaard: “Non posso tornare al massimo in breve tempo”

“Dopo un lungo e intenso periodo di gare, un periodo di recupero era comunque previsto dopo il Tour de France. A causa dell’infortunio alla clavicola, l’inizio della mia preparazione è stata posticipata e non mi sarà possibile tornare al massimo della forma nel breve periodo”, ha spiegato Vingegaard.

Il danese ha quindi chiarito quale sarà la priorità dei prossimi mesi: “L’obiettivo è prepararmi al meglio per la stagione 2027. Discuterò di questi obiettivi specifici con la squadra nei prossimi giorni”.

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Tre grandi vittorie nel 2026

La stagione del corridore della Visma Lease a Bike si chiude comunque con risultati di grande rilievo.

Vingegaard ha infatti conquistato il Giro d’Italia, oltre alla Parigi-Nizza e alla Volta a Catalunya, prima dell’infortunio accusato durante il Tour de France.

Ora inizierà quindi un periodo più lungo di recupero e preparazione, con il 2027 già indicato come nuovo punto di partenza.