Europei atletica 2026, Gold Crown a Stano e Fiorini: 50mila euro per i due azzurri

Le prestazioni nella maratona di marcia premiano gli italiani nella categoria mista: 1.250 punti per Stano grazie al record europeo e 1.262 per Fiorini con il record del mondo. Iapichino sfiora il riconoscimento nei salti.

Gli Europei di atletica 2026 regalano all’Italia anche due prestigiosi riconoscimenti individuali. Massimo Stano e Sofia Fiorini conquistano la Gold Crown nella categoria mista, riservata alle prestazioni ottenute nelle gare su strada, nelle prove multiple e nelle staffette.

I risultati ottenuti dai due azzurri nella maratona di marcia sui 42,195 km sono stati valutati come i migliori della rassegna nelle rispettive graduatorie sulla base delle tabelle di punteggio di World Athletics. Per entrambi arriva anche un premio di 50.000 euro.

Stano premiato dopo il record europeo

Massimo Stano conquista la Gold Crown maschile della categoria mista grazie al record europeo di 2h56:49 nella maratona di marcia.

La prestazione del pugliese vale 1.250 punti e gli permette di precedere lo spagnolo Paul McGrath, fermo a 1.228 grazie all’oro nella mezza maratona di marcia, e il tedesco Leo Neugebauer, campione del decathlon con 1.221.

Fiorini, il record del mondo vale la Gold Crown

Ancora più alto il punteggio ottenuto da Sofia Fiorini. La giovane toscana, capace di vincere la maratona di marcia con il record del mondo di 3h15:11, raggiunge quota 1.262 punti.

Alle sue spalle si piazzano la spagnola Maria Perez, a quota 1.254 dopo l’oro nella mezza maratona di marcia, e l’irlandese Kate O’Connor, terza con 1.223 punti nell’eptathlon.

Iapichino sfiora il premio nei salti

La Gold Crown è invece sfuggita per pochissimo a Larissa Iapichino. L’azzurra aveva vinto il salto in lungo con 7.00 metri, misura che nominalmente sarebbe valsa 1.218 punti.

Il vento di +2,1 m/s, superiore al limite previsto, ha però comportato una decurtazione fino a 1.206 punti. Iapichino è così rimasta appena due punti dietro alla svizzera Angelica Moser, vincitrice della categoria salti con 1.208.

Diaz da 18.15, ma Duplantis resta davanti

Prestazione di enorme livello anche per Andy Diaz nel salto triplo. L’azzurro ha raggiunto 18.15 metri, diventando il quarto specialista della storia e il nono di sempre oltre la barriera dei 18 metri.

Il risultato gli è valso 1.288 punti, insufficienti però per superare Armand Duplantis. Lo svedese, grazie al 6.15 nel salto con l’asta, ha chiuso a quota 1.308 aggiudicandosi la Gold Crown maschile dei salti.

Fabbri alle spalle di Ceh nei lanci

Nel settore lanci non è bastato a Leonardo Fabbri il successo nel getto del peso con 22.31 metri, prestazione valutata 1.259 punti.

Il riconoscimento è andato allo sloveno Kristjan Ceh, che con 72.51 metri nel lancio del disco ha ottenuto 1.291 punti.

Battocletti, due ori ma gare tattiche

Nadia Battocletti ha conquistato due titoli europei nei 5000 e 10.000 metri, ma il carattere tattico delle due finali ha prodotto riscontri cronometrici meno premianti nelle tabelle.

Il 15:37.84 nei 5000 è valso 1.091 punti, mentre il 31:41.17 nei 10.000 ne ha fruttati 1.156. Nella categoria mezzofondo e lunghe distanze femminile la Gold Crown è così andata alla svizzera Audrey Werro, capace di ottenere 1.257 punti con 1:54.81 negli 800 metri.

Nelle prove di sprint e ostacoli i riconoscimenti sono stati assegnati ai norvegesi Karsten Warholm e Henriette Jaeger.

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Gold Crown Europei 2026: tutti i vincitori

SPRINT E OSTACOLI

Uomini: Karsten Warholm (Norvegia, 400 ostacoli) – 1.303 punti

Donne: Henriette Jaeger (Norvegia, 400 metri) – 1.244 punti

MEZZOFONDO / LUNGHE DISTANZE

Uomini: Andreas Almgren (Svezia, 10.000 metri) – 1.189 punti

Donne: Audrey Werro (Svizzera, 800 metri) – 1.257 punti

SALTI

Uomini: Armand Duplantis (Svezia, salto con l’asta) – 1.308 punti

Donne: Angelica Moser (Svizzera, salto con l’asta) – 1.208 punti

LANCI

Uomini: Kristjan Ceh (Slovenia, lancio del disco) – 1.291 punti

Donne: Jessica Schilder (Paesi Bassi, getto del peso) – 1.253 punti

CATEGORIA MISTA – STRADA, PROVE MULTIPLE E STAFFETTE

Uomini: Massimo Stano (Italia, maratona di marcia) – 1.250 punti

Donne: Sofia Fiorini (Italia, maratona di marcia) – 1.262 punti

Per l’Italia arriva così una doppietta nella categoria mista che aggiunge un ulteriore riconoscimento alla rassegna continentale di Stano e Fiorini, entrambi protagonisti con vittorie accompagnate da prestazioni da record.