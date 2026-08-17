Cricket, Italia batte Hong Kong e fa festa: primo posto e qualificazione alla fase successiva

Quarto successo consecutivo nella tappa in Tanzania della ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B: gli azzurri vincono per 6 wickets e conquistano matematicamente il primato e il pass per il turno successivo verso il Mondiale 2027.
Missione compiuta per l’Italia del cricket. La Nazionale maschile supera Hong Kong, China per 6 wickets all’University of Dar es Salaam Ground 1 e centra la quarta vittoria consecutiva nella tappa in Tanzania della ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B 2024-26.
Un successo che vale molto più dei punti in classifica: gli azzurri conquistano infatti matematicamente il primo posto nella Challenge League B e la qualificazione alla fase successiva del percorso verso la ICC Men’s Cricket World Cup 2027.
Hong Kong si ferma a 174, Italia chiude a 175/4
Hong Kong, China conclude il proprio innings a 174 all out in 49.1 overs. La formazione asiatica riesce a restare in battuta praticamente fino al limite dei 50 overs, ma il bowling italiano impedisce agli avversari di costruire un totale più elevato.
Il target resta comunque da gestire con attenzione, anche considerando che Hong Kong arrivava all’incontro dopo il successo per 38 runs contro il Bahrain.
L’Italia raggiunge infine quota 175/4 in 46 overs, chiudendo la partita con una vittoria ufficiale per 6 wickets.
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Partenza complicata, poi sale in cattedra Campopiano
La rincorsa azzurra non comincia nel migliore dei modi. Justin Mosca viene eliminato dopo 4 runs, mentre Anthony Mosca lascia il campo senza riuscire a segnare.
A prendere in mano l’innings è però Marcus Campopiano. Il battitore italiano costruisce una prova di grande solidità, realizzando 74 runs in 144 balls con 7 fours e restando not out fino alla conclusione dell’incontro.
Harry e Benjamin Manenti spingono gli azzurri
Fondamentale anche il contributo del capitano Harry Manenti, autore di 39 runs in 84 balls con 4 fours.
L’accelerazione decisiva porta invece la firma di Benjamin Manenti, che realizza 50 runs in appena 32 balls, con 5 fours e 2 sixes, permettendo all’Italia di ridurre rapidamente la distanza dal target.
Nel finale arrivano anche i 5 runs in 2 balls di Akash Waduwalage, prima del definitivo 175/4 che consegna agli azzurri la vittoria.
Campopiano Player of the Match
La prestazione di Marcus Campopiano viene premiata dall’ICC con il riconoscimento di Player of the Match.
I suoi 74 runs rappresentano il riferimento principale dell’innings italiano e confermano l’ottimo rendimento del battitore nell’intera Challenge League B, dove figura nelle posizioni di vertice tra i migliori realizzatori del torneo.
Quattro vittorie consecutive in Tanzania
Il successo contro Hong Kong completa fin qui un percorso perfetto nella tappa della Tanzania. L’Italia aveva iniziato battendo il Bahrain per 68 runs, prima di imporsi sull’Uganda per 113 runs e su Singapore per 7 wickets.
La vittoria su Hong Kong, China rappresenta così il quarto successo consecutivo degli azzurri.
Italia prima e qualificata con una giornata d’anticipo
Il risultato consente alla Nazionale di raggiungere l’obiettivo con una giornata d’anticipo: l’Italia è matematicamente prima nella Challenge League B e accede alla fase successiva delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2027.
L’ultimo appuntamento della competizione in Tanzania potrà quindi essere affrontato con il traguardo principale già assicurato, al termine di una tappa che conferma la crescita internazionale del movimento italiano.
Hong Kong, China 174 (49.1 overs) – Italia 175/4 (46.0 overs). Italia vince per 6 wickets. Player of the Match: Marcus Campopiano, 74 runs in 144 balls.