Europei, boom di follower per gli azzurri: domina Sara Curtis, sul podio Battocletti e Tamberi

I successi a Parigi e Birmingham trascinano i profili social della Nazionale. Secondo le rilevazioni di Arcadia, la giovane nuotatrice vola con 43mila nuovi fan su Instagram.

I trionfi sportivi ottenuti nelle massime rassegne continentali si riflettono in maniera esponenziale anche sulle piattaforme digitali. In seguito alle medaglie d’oro conquistate dalla spedizione italiana agli Europei di atletica leggera di Birmingham e agli Europei di nuoto disputati a Parigi, si è registrata una netta impennata di seguaci sui profili Instagram dei protagonisti azzurri.

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Sara Curtis regina dei social, balzo per Battocletti e Tamberi

A guidare questa speciale graduatoria di gradimento online è Sara Curtis: l’account della giovane stella del nuoto italiano ha fatto registrare un balzo in avanti di ben 43mila nuovi follower. In seconda posizione si colloca Nadia Battocletti, protagonista di una crescita pari a 25mila nuovi sostenitori sul proprio profilo. Sul terzo gradino del podio sale Gianmarco Tamberi, che arricchisce la propria community con l’ingresso di 13mila nuovi utenti. Il quadro dettagliato sull’effetto social generato dalle vittorie tricolori è stato certificato dal monitoraggio condotto dall’agenzia Arcadia.