Vela, Mondiale 470 Mixed: trionfo per la Gran Bretagna con Wrigley-Harris. Berta e Calabrò chiudono all’ottavo posto

Si conclude la rassegna iridata con le due prove della Medal Series con vento debole. Argento alla Germania e bronzo alla Spagna, mentre l’altro binomio azzurro Ferrari-Dubbini termina 24°.

È andata ufficialmente in archivio nella giornata di lunedì 17 agosto l’edizione del Campionato del Mondo della classe 470 Mixed, terminata dopo le ultime due regate della Medal Series andate in scena con condizioni di vento leggero. A festeggiare la conquista della medaglia d’oro e del titolo iridato è la Gran Bretagna con Martin Wrigley e Bettine Harris, capaci di difendere e concretizzare il vantaggio accumulato nei giorni precedenti di regata.

Il podio iridato: primo alloro per i britannici, argento tedesco e bronzo spagnolo

Per il tandem britannico si tratta della prima affermazione mondiale in coppia. La piazza d’onore e la medaglia d’argento sono state conquistate dalla Germania grazie alla prova di Theresa Löffler e Christopher Hoerr. Il gradino più basso del podio è andato invece agli spagnoli Jordi Xammar e Marta Cardona, che terminano con il bronzo al collo dopo essersi presentati alla manifestazione da campioni del mondo in carica.

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Il bilancio della squadra italiana: Berta-Calabrò in top 10, Ferrari-Dubbini ventiquattresimi

Si conclude una settimana positiva per i colori azzurri, trainati dalla prova di Elena Berta e Giulio Calabrò (Centro Sportivo Aeronautica Militare / Centro Sportivo Marina Militare). La coppia italiana ha archiviato la rassegna iridata all’ottavo posto assoluto, confermando anche nelle decisive sfide della Medal Series il rendimento continuo e convincente espresso nel corso di tutta la competizione. È rimasto invece escluso dalle prime dieci posizioni il secondo equipaggio azzurro, composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini (Marina Militare / Sezione Vela Guardia di Finanza), che ha terminato il proprio cammino mondiale al 24° posto finale.