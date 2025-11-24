Alla vigilia di Napoli-Qarabag, ha parlato in conferenza stampa Antonio Conte: ecco le parole del tecnico dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Il Napoli, ripartito dalla vittoria contro l’Atalanta in campionato, si sta preparando per affrontare il Qarabag in Champions League. Ecco le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa di rito tenuta nella giornata di oggi.

Napoli, le parole di Conte in conferenza alla vigilia del Qarabag

Antonio Conte ha dichiarato: “Il Qarabag è la squadra rivelazione della Champions, ottenuti su campi difficili e hanno sfiorato la vittoria col Chelsea. Sappiamo che è una squadra con tanti stranieri che si sono integrati bene, hanno ritmi alti e qualità. Servirà una grande gara sotto tutti i punti di vista, ci vorrà tanta energia dall’inizio”.

“Serve recuperare energie e forze – ha aggiunto – la partita con l’Atalanta ha portato ad un dispendio energetico importante, contro squadre di questo tipo devi fare partite intense per non fare fatica. La nostra lo è stata, ci portiamo dietro la positività della prestazione e del risultato”.

“Hojlund e Rrahmani? Li ho cambiati, erano sostituzioni tecnico-tattiche. Anche Amir veniva da due partite intense in nazionale, aveva fatto un ottimo primo tempo spendendo tante energie. Per Hojlund vale lo stesso, aveva dato tutto”.

Poi su Spinazzola e Gilmour: “Mi piacerebbe a volte che ne parlassero i medici delle situazioni sugli infortunati, sono più specializzati ed appropriati. Non sono infortuni muscolari, se mi chiedete i tempi di recupero oggi ancora non so”.