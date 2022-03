Tabellino Genoa-Pontedera 7-2: marcatori e gol Torneo di Viareggio 2022

Il tabellino di Genoa-Pontedera 7-2, match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo A, pool 3 del Torneo di Viareggio 2022. Nella sfida al vertice tra Genoa e Pontedera, la squadra ligure ha inflitto una pesante sconfitta per 7-2 ai toscani, che però si qualificano agli ottavi come una delle 4 migliori terze. Reti di Vassallo al 3′, Manfredonia al 20′ e Fini al 30′ e doppietta di Lipani all’11’ e al 27′ e Bornosuzov al 40′ e all’86’. A nulla sono valsi i gol di Faye al 53′ e Guerrucci al 90′. Di seguito il tabellino completo.



GENOA: Ascioti (34’ st. Milazzo), Gagliardi (28’ st. Neamtiu), Severi, Petrella (1’ st. Esposito), Vassallo, Manfredonia, Bornozusov, Mosole (34’ st. Meconi), Lipani (1’ st. Mele), Fini, Mendes. A disp.: Sattanino, Mata, Catterina, Koré, Carbone. All.: Ruotolo.

PONTEDERA: Tonelli (1’ st. Frangioni), Passa, Brunetti, Chiodi (1’ st. Faye S.), Pasquali (1’ st. Ciofi), Donnarumma (1’ st. Montefrancesco), Novi, Bartolini, Friuli, Cardellino (1’ st. Guerrucci), Pennacchi (18’ st. Del Carlo). A disp.: Faye B., Lamberti, Provinzano, Carlisi, La Torre, Sechi, Soldato, Di Bella, Zoppi. All.: Muraglia.

Reti: 2′ pt. Vassallo (G), 9′ Lipani (G), 21′ Manfredonia (G), 25′ Lipani (G), 30′ Fini (G), 40′ Lipani (G); 7′ st. Faye S. (P), 41′ Bornosuzov (G), 48′ Guerrucci (P).

Arbitro: Giusti G. di Livorno.