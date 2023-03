Viareggio Cup 2023, Girone D: la Spal vince sul Kallon. Tonfo Pisa, battuto dall’Honved Budapest

La seconda giornata del Gruppo D del Viareggio Cup 2023 ha due padroni ben determinati: la Spal e l’Honved Budapest che hanno battuto rispettivamente il Kallon ed il Pisa. Per quanto riguarda gli estensi, dopo un primo tempo tutto di marca biancazzurra, hanno dovuto soffrire fino all’ultimo minuto contro la squadra della Sierra Leone. Il primo tempo è subito vibrante a favore della Spal: al diciottesimo è il terzino Martinelli a portare avanti il club italiano, grazie ad una sgroppata sulla fascia e ad un cross che inganna il portiere del Kallon e che fa depositare il pallone in rete. Al tramonto del primo tempo arriva la seconda rete della Spal con Puletto che anticipa tutti, anche il portiere ed insacca per il doppio vantaggio. Si va al riposo per 2-0, ma nella seconda frazione il Kallon si dimostra più in palla della Spal. Al primo minuto della ripresa, infatti, disastroso disimpegno della squadra italiana in difesa che regala la palla a Karim che da pochi passi accorcia le distanze. Il centrocampista del Kallon troverebbe anche il 2-2 se non fosse fermato dal palo ad Abati battuto. La partita diventa sempre più fisica e la partita si innervosisce. Alla fine la Spal ha la meglio ed ottiene tre punti vitali per la continuazione del percorso.

Nell’altra partita del girone, la noia ha la meglio per quasi tutti i 95 minuti fra Honved Budapest e Pisa. Una partita molto fisica e con poche grosse occasioni da gol, tanto da far pensare allo 0-0 finale che sarebbe stato punteggio finale giusto. Non è così per l’Honved Budapest che, al sedicesimo della ripresa, segna il definitivo 1-0 grazie ad un autogol del centrale del Pisa Basic. Il percorso per i nerazzurri nel girone ora si fa complicato, decisiva sarà l’ultima sfida contro la Spal. La vittoria, comunque, non potrebbe bastare al Pisa per proseguire il suo cammino al Viareggio Cup.