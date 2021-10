Verona, Montipò: “Donnarumma? Non lo giudico, per me Alisson è più forte”

by Giorgio Billone

Lorenzo Montipò, Benevento - Foto Antonio Fraioli

Alla vigilia del match contro il Milan, il portiere del Verona, Lorenzo Montipò, ha parlato in un’intervista a L’Arena, oltre che della partita (“Ci dobbiamo provare. Hanno due squadre, quella per il campionato e quella per la Champions. Dobbiamo sfatare il tabù di San Siro”), anche di altri temi: “I vaccini? Credo nella scienza, penso sia stato giusto vaccinarsi e attenersi alle norme”. Poi un commento su Donnarumma e sulla sua scelta di lasciare i rossoneri: “Donnarumma? Da portiere a portiere, non lo giudico, per me il più bravo rimane Alisson, ma Donnarumma è comunque sul podio”.