Lazio-Torino in tv, Sky o Dazn? Orario e diretta streaming recupero Serie A

by Antonio Sepe

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Nella giornata odierna di martedì 18 maggio andrà in scena la sfida Lazio-Torino, valida per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Gara fondamentale soprattutto in ottica salvezza, con i granata che sarebbero aritmeticamente salvi in caso di pareggio o vittoria. Al contrario, qualora la Lazio ottenesse i tre punti, la squadra di Nicola dovrebbe giocarsi tutto all’ultima giornata contro il Benevento. Lazio-Torino si svolgerà martedì 18 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.30; la diretta televisiva dell’evento sarà offerta da Sky Sport, emittente che ne detiene l’esclusività dei diritti, con live streaming disponibile per gli abbonati tramite Sky Go.

