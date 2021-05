Lazio-Torino, programma e telecronisti Sky Sport recupero Serie A 2020/2021

by Giorgio Billone

Stadio Olimpico Roma - Alexdevil CC BY-SA 3.0

Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Lazio-Torino, recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. La sfida della discordia assume ora importanza capitale. I biancocelesti sono in vacanza, ma non per questo vorranno consegnarsi ai granata con cui hanno intrapreso una battaglia legale. I piemontesi sono disperatamente in corsa per la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 18 maggio.

Lazio-Torino sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.