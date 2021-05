Diffidati Lazio-Torino, granata a rischio squalifica in vista del Benevento

by Giorgio Billone

Andrea Belotti - Foto Antonio Fraioli

Cinque diffidati tra le fila del Torino prima di scendere in campo contro la Lazio nel recupero della venticinquesima giornata e a rischio squalifica in vista dell’ultima potenzialmente delicatissima giornata contro il Benevento. Si tratta di alcune pedine chiave per Nicola come Belotti, Buongiorno, Lukic, Vojvoda, Zaza, che dunque dovranno prestare molta attenzione a non farsi ammonire.