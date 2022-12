Tabellino Sassuolo-Inter 0-1, marcatori e gol amichevole invernale 2022

Il tabellino di Sassuolo-Inter 0-1 con i marcatori e i gol del match valido come amichevole invernale del 29 dicembre 2022. Al Mapei Stadium qualche occasione ma nessun gol nel primo tempo dell’ultimo test prima del ritorno in campo per la Serie A del 4 gennaio. Nella ripresa ci pensa Edin Dzeko a sbloccare la partita, e il suo è anche il gol vittoria di questo impegno conclusivo dell’anno. Di seguito il tabellino del match.

Sassuolo-Inter 0-1

Marcatori: 63′ Dzeko (I)

SASSUOLO: Pegolo (83′ Russo), Rogerio (72′ Marchizza), Henrique (83′ Harroui), Pinamonti (72′ Alvarez), Ferrari (83′ Ayhan), Ceide (59′ Thorstvedt), Frattesi (72′ Obiang), Toljan (83′ Kyriakopoulos), Traore (83′ Antiste), Tressoldi (83′ Romagna), Defrel (72′ D’Andrea).

A disposizione: Zacchi.

All. Alessio Dionisi

INTER: Onana, Dzeko (71′ Correa), Bellanova (71′ Dumfries), Acerbi, Calhanoglu (71′ Asllani), Mkhitaryan (48′ Gagliardini), Barella (84′ Zanotti), Dimarco (71′ Gosens), Skriniar (71′ D’Ambrosio), Lukaku (84′ Carboni), Bastoni (71′ Darmian).

A disposizione: Handanovic, Brazao, Curatolo, Fontanarosa, Stankovic.

All. Simone Inzaghi

Arbitro: Maggioni di Lecco

Assistenti: Saccenti – Marchi

Quarto Ufficiale: Prontera

Note: ammoniti Traore (S), Skriniar (I), D’Andrea (S)